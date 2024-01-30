鈞興-KY斥資0.91億 買回1,100張庫藏股

鈞興-KY（4571）30日宣布，斥資0.91億元，買回1,100張庫藏股，平均每股買回價格82.94元，占已發行股份2.07％，未來計劃轉讓給員工。
鈞興為維護自家股價，2023年12月8日董事會決議買回9日起至2024年2月8日1,500張庫藏股，平均每股買回價格區間60～90元，股價低於區間價格下限，仍可繼續買回，預估占已發行股份2.82％。
鈞興30日宣布，已斥資9,123.39萬元，買回1,100張自家股票，平均每股買回價格82.94元，占已發行股份2.07％。
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鈞興-KY（4571）30日宣布，斥資0.91億元，買回1,100張庫藏股，平均每股買回價格82.94元，占已發行股份2.07％，未來計劃轉讓給員工。
鈞興為維護自家股價，2023年12月8日董事會決議買回9日起至2024年2月8日1,500張庫藏股，平均每股買回價格區間60～90元，股價低於區間價格下限，仍可繼續買回，預估占已發行股份2.82％。
鈞興30日宣布，已斥資9,123.39萬元，買回1,100張自家股票，平均每股買回價格82.94元，占已發行股份2.07％。
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