雲林建國眷村「春趣村回來」 體驗游牧帳露營

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雲林縣虎尾鎮建國眷村忠、孝棟及活動中心歷經近2年分階段整修，將於春節期間嶄新開幕，30日雲林縣政府舉辦「春趣村回來」喜迎新春開箱記者會，由縣長張麗善等人共同啟動深根土地的紮營儀式，以更多元豐富的眷村文化，迎接全台遊客來雲林走春，體驗游牧帳露營的獨特樂趣。

張麗善表示，建國眷村曾是虎尾邊陲被人遺忘的廢墟，歷經多年保存工作後，已成為雲林縣獨特的聚落建築群，保留二戰時期防空洞及戰備設施，以及戰後日軍兵舍庫房改建而成的眷村居民居住空間，除帶有特殊軍事景物，更留下濃厚的眷村生活記憶與故事。

張麗善說，建國眷村具備軍眷文化地景與農業自然景觀，是虎尾雙都心文化觀光廊道的重要節點，以「食農、環境教育、眷村、創藝」為發展4大主題，「虎尾眷村計畫亮點」更是獲獎連連，其中經典眷舍丁棟整建後，在此可觀看糖鐵五分小火車行經，已成為文化指標景點，吸引12個品牌店家及個人工作室進駐。

縣文化觀光處長陳璧君提到，建國一村忠、孝棟及活動中心修復工程已陸續於2023年完工，忠棟將作為「特色旅宿」，提供最特別的住宿體驗，新春期間並引入全台知名豪華露營，以「露營玩文化，在地挺露營」為活動規畫軸心，辦理「建國眷村夢想家游牧帳」試營運住宿體驗。

陳璧君指出，孝棟則作為眷村食堂使用，由虎尾眷村再造協會與飛雀餐桌合作，30日特別安排1場別具特色的微醺餐桌，打造「神風特攻隊餐桌計畫」，透過深度挖掘過去虎尾海軍航空隊廚房倉庫清單，經重製與研發，將曾經在建國眷村土地上的日軍飲食，以餐桌方式呈現給大家。