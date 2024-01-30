台捷大學聯盟簽署合作備忘錄 有效期5年

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

我國台灣大學學術聯盟12所大學與捷克大學聯盟13所大學於台灣時間1月29日晚間5時30分以視訊方式簽署合作備忘錄，雙方合作重點除聚焦於半導體產業及相關先進技術外，同時也包括工程科學、生命科學、社會科學、人文藝術及語言教育等各領域協同活動。

這項簽署儀式由行政院吳政忠政務委員及教育部次長劉孟奇於線上代表我國官方致詞，見證雙方合作邁向合作新里程。台灣大學學術聯盟12所大學及捷克大學聯盟13所大學學校代表在線上或實體出席觀禮。

教育部劉孟奇政務次長於2023年9月率領台大、陽明交大、清華大學、成功大學、政治大學、中興大學、中央大學、台灣師範大學及台北醫學大學等9所台灣大學學術聯盟學校回訪捷克，說明我國大學學術聯盟的具體規畫，並獲德拉霍斯副議長正面回應，樂見台灣提出兼具國家及校際層級型的合作方案，雙方共同促成本次合作備忘錄的簽署。

吳政忠於線上簽署儀式致詞表示，台灣與捷克享有共同價值，兩國展現於全球推動前瞻教育合作的承諾，本次合作備忘錄的簽署更肯定兩國培育新世代科技所需人才的決心。台灣樂意與捷克等理念相近國家展開合作，分享IC訓練體制、培育國際半導體人才及發展IC設計創新應用成果，與民主自由夥伴深入交流。

劉孟奇感謝台捷雙邊人員共同努力在短時間內促成此項合作，台捷合作重點除聚焦於半導體產業及相關先進技術外，同時也包括工程科學、生命科學、社會科學、人文藝術及語言教育等各領域協同活動，並指出立法院已通過本項雙邊合作的相關預算，教育部每年將投入新台幣5000萬元予以支持，期許藉由此次合作備忘錄的簽署，強化雙邊教育合作交流。

此次合作備忘錄效期5年，由台大校長陳文章與查理士大學校長克莉絲可娃各自代表台灣與捷克大學學術聯盟完成簽字，並以「工程與科技」及「人文藝術與社會科學」為優先合作領域。