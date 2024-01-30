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櫃買中心鼓勵吹哨者勇於揭弊 加強防制金融投資詐騙

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有鑑於未具證照之公司或個人非法從事投顧業務之情形層出不窮，為保護投資人免於詐騙，櫃買中心訂有「證券市場不法案件檢舉獎勵辦法」，鼓勵吹哨者勇於揭弊，以防制金融投資詐騙。

櫃買中心指出，櫃買中心官網設有「證券市場不法案件檢舉獎勵專區」，投資人如發現有非法投顧業者或其他金融詐騙事件，歡迎檢具相關具體事證至該專區進行舉報；而有關檢舉辦法適用之檢舉案件、檢舉方式、給獎範圍及獎金額度等，請詳櫃買中心官網（https：／／antifraud.tpex.org.tw／）。

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