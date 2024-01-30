Panasonic直立變頻洗衣機再進化 衣物抗菌72小時 輕鬆穿上健康保護力

家中有幼童的父母，最擔心孩子在學校接觸到腸病毒等流行病菌！除了勤洗手，加強消毒，其實連洗衣服都能做到抗菌！全新進化的Panasonic直立式變頻洗衣機，搭載健康護衣科技，其中「雙渦輪強淨水流」出水更廣更強大，讓洗淨力大大提升21%洗得超乾淨！最棒的是，洗衣時有「nano Ag抗菌銀離子」會透過大水流深入衣物纖維，在衣服形成除臭抗菌持續72小時的防護力，讓全家人輕鬆穿上健康的潔淨。

Panasonic洗衣機搭載「溫水洗衣」功能，就像家裡多了一個健康護衣專家，能幫衣服除臭、除菌、除蟎99%，讓您隨時穿得潔淨更放心。尤其家中有免疫力較弱的長輩或嬰幼兒，可以透過60°C抑菌洗衣，同時除蟎99%；換季的泛黃衣物就用「40℃溫泡洗」去垢煥白；藉由不同水溫清洗，全方位解決多種衣物困擾，一年四季都超實用。此外，還有「雙效自動槽洗淨」洗衣同時清洗筒槽，不只除臭還會抑制黑黴，筒槽乾淨、洗出來的衣服才是真乾淨。

有的人為了加強衣物除菌，洗劑放太多殘留反而會造成肌膚負擔；放太少又擔心洗不乾淨，這種困擾就交給聰明的「洗劑量自動精準投入」，會根據衣物量自動投入剛剛好的洗劑，洗完後沒有殘留才是真正乾淨，預防過敏。更方便的是，因為洗劑會自動投入，所以即使上班或外出時才想到要洗衣服，也能透過IoT遠端操作，不在家就能輕鬆完成洗衣。

Panasonic洗衣機從機身外觀到內部設計，不斷調整創新，提供更便利的使用經驗！今年在新機種增加「筒槽夜視燈」，方便您在夜晚拿取衣物時，也能清楚可視不遺漏。進化版的「新一代絲屑過濾盒」，毛屑的回收率再提升，潔淨更好清理。此外，擁有19公斤這麼大容量的機種，寬度只有64公分設計，小體積也能有大容量的享受，讓消費者自由選購不再受到空間限制。