文華東方酒店有對手了！Capella Taipei臺北嘉佩樂酒店2024年底開幕

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又有國際奢華酒店品牌插旗台北！全球知名的嘉佩樂酒店及度假村（Capella Hotels and Resorts）今（30）日宣布，位在台北市敦北、小巨蛋商圈、中壽總部大樓內的「臺北嘉佩樂酒店」將於2024年底開幕，將於位在同一商圈的為台北文華東方酒店、美憬閣（MGALLERY，前身為S Hotel），以及如曦酒店同場較勁。

Capella Taipei臺北嘉佩樂酒店迴旋梯輕盈舞動。圖／臺北嘉佩樂酒店

臺北嘉佩樂酒店的外觀，是由操刀東京六本木知名地標的日本地產開發商「森大廈」擔任規劃設計總顧問。酒店規劃有86間客房和套房，由知名設計師Andre' Fu設計事務所擔綱設計。

Capella Taipei臺北嘉佩樂酒店套房_由全球知名設計師Andre Fu設計事務所擔綱打造。圖／臺北嘉佩樂酒店

臺北嘉佩樂酒店規畫有一創意燒烤餐廳鄉「The Grill」、一粵菜餐廳，以及主攻Omakase的日本料理餐廳。 此外，還有一間隱密性高的雙層酒吧，二樓提供酒店嚴選的威士忌及香檳，一樓是充滿活力的特調雞尾酒吧。另外，在地下室設有活力四射的音樂空間，與藝文音樂殿堂臺北小巨蛋相互輝映。

嘉佩樂著名的SPA，Capella Wellness，位於酒店二樓，其療程結合了傳統手法、以及嘉佩樂代表性隨著月相盈虧圓缺之變化所設計的護理療程。有四個芳療室空間供賓客放鬆使用，還有一間配備有最新款式Technogym健身器材的健身房及戶外溫水游泳池。

嘉佩樂酒店及度假村於2023年被全球知名媒體Travel ＋ Leisure雜誌美國版選為「世界旅行獎最佳酒店品牌」， 旗下新加坡嘉佩樂酒店和曼谷嘉佩樂酒店也在2023年入選全球最佳酒店「Best 50」榜單。

嘉佩樂的品牌願景是透過結合傳統、探索、個人特色、及創新驚喜等元素，形成一種當代的、匠心獨具的敘事風格詮釋酒店所在的城市，而這正是這個時代旅人所追求的。從酒店展現的設計典範到細膩的室內裝潢細節，提供賓客極精緻的體驗，代表André Fu寫意奢華（relaxed luxury）的當代設計，將會讓賓客沉醉不已。