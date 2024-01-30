動作要快！汰舊換新節能補助 113年加碼10億 2／1開始申請

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

因應2050年淨零轉型，經濟部今（113）年續提供10億元補助商業服務業汰換節能設備，並擴大補助品項範疇，鼓勵企業店家全面汰換老舊燈具、空調、電冰箱、冷凍櫃、瓦斯爐及熱水器等，凡是符合資格的業者可於2月1日上午9時起上網（https://www.essc.org.tw）申請。

經濟部商業發展署表示，補助方案適用對象包括商業部門所有服務業業別，包含零售、餐飲、美容美髮、洗衣等所有的商業服務業，另如醫事機構、短期補習班、各級學校、政府機關及執業事務所等事業類型亦為補助範圍，補助方案包括「設備汰換補助」及「系統節能專案補助」兩類，只要補助項目不重複，企業可依需求同步申請。

113年度補助方案也擴大補助品項，「設備汰換補助」除既有的照明燈具及空調外，再增加符合一級能效的電冰箱及瓦斯爐（燃氣台爐）、節能標章的空氣源式熱泵熱水器、冷凍櫃（箱）等設備，原則補助購置金額50%，最高可以申請50萬元的補助，每種品項另設有補助上限，例如冷凍櫃每台上限8,000元、瓦斯爐每具2,000元，詳細規定可上網查詢補助要點。

「系統節能專案補助」補助對象為契約用電容量達100瓩以上之服務業者（得以數改善地點之電號合併計算），透過能源監管系統整合相關節能設備進行系統改善，其節能率須達10%以上，系統節能專案原則補助執行總經費1/3，補助上限500萬元。為協助業者執行專案，經審查核准補助者，需與能源技術服務業者簽訂採購契約，確實完成改善前後基準線量測。

有關補助內容與申請規範，可至計畫網站（https://www.essc.org.tw）查閱懶人包、補助要點、常見問答集等資訊，亦可撥打服務專線02-8978-5999洽詢。本補助受理期間自113年2月1日起至113年12月31日止，採全線上申請，省時又便利，還可以透過進度查詢功能，隨時掌握案件處理進度。商業發展署表示，若補助經費用完，將提前公告停止受理，所以要請企業儘早提出申請，以免向隅。