日本DIY展即將登場 業者「龍」來參展搶商機

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日本DIY展將於今（2024）年8月29日至8月31日於幕張展覽館盛大展出。主辦單位日本DIY協會（Japan DIY Industry Association）表示，今年為第60屆，將擴大規模辦理，同時規劃多項周邊活動，預計將有650家參展商、使用5個展館1,500個攤位、吸引7萬人次參觀。整體將超越去（2023）年使用4個展館、518家參展商、1,121個攤位和56,408名參觀人次。

外貿協會表示，根據Astute Analytica分析全球五金市場持續增長，尤以手工具市場2022-2030年將以3.4%年複合增長率，達到149.9億美元。主要推動市場增長原因是DIY市場持續蓬勃發展、符合人體工學和輕型工具的需求不斷增長、消費者環保意識的提高、符合永續性且可回收的產品需求增加等，推升市場需求。日本作為我國手工具第3大出口國，貿協持續徵集我優秀業者參加2014年日本DIY展，與日本知名大型Homecenter通路業者洽談對接，掌握日本DIY市場最新脈動。

本展亦將偕同貿協東京、大阪及福岡外館協助宣傳臺灣館及洽邀重要買主赴現場參觀洽談，同時結合展館現場廣告曝光，增加臺灣館能見度。歡迎DIY產品、生活用品、手工具、電動工具、五金、建材、油漆、木材、廚具、寵物用品、衛浴設備、電子產品、園藝用品、汽車用品、文具和辦公用品、戶外和休閒用品等相關產業製造商及出口商報名展出。更多詳細資訊請洽報名網址（https://events.taiwantrade.com/page/EBS/diy24）。