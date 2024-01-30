半山夢工廠2月起收費享超值購物抵用金

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

樹德企業在收納領域持續發展了五十餘年，順利在半山夢工廠營運一年，夢想、勇氣、土地、根與文化為核心信念的半山夢工廠，才得以循序漸進，穩步成長。

樹德企業在收納領域持續發展了五十餘年，築夢搬家後，順利在「半山夢工廠」營運一年，由衷感謝各方好友與忠實粉絲的支持與厚愛，薈萃夢想、勇氣、土地、根與文化為核心信念的半山夢工廠，才得以循序漸進，穩步成長。

半山夢工廠2月1日起，入館收全票200元，就送800折價券，等於超值優惠四倍送。2張購物抵用金，遊客可運用於G樓跟8樓商場；6張現金折價券，遊客可運用於項目設施，每項折100元，就是要讓您深入體驗每項設施，並且享受最優惠的價格。

樹德企業董事長、半山夢工廠創辦人吳宜叡表示，每張門票的價值，都融入了南島文化的歷史傳承和對台灣在地產業的支持。每張抵用金就是一封邀請函，生命樹環樹步道、灣島文化館、灣島手作工坊、全面啟動攀岩牆、跳樹心、爬上生命樹、8F商場、GF商場，循著地圖攻略盡情暢遊。

為迎接春節到來，2月1日至2月18日全館單筆消費滿2000元，即享夢工廠龍來發大財抽紅包活動，中獎機率100%，獎項包含樹德旗艦店萬元購物金、歐萊德洗護髮品、一村精油、星紅織品、收納產品等豐富獎項等您龍來抽紅包。2張購物抵用金，遊客可運用於G樓跟8樓商場；6張現金折價券，遊客可運用於項目設施，每項折100元，就是要讓您深入體驗每項設施，並且享受最優惠的價格。

半山夢工廠不定期舉辦多元活動，今年更全新首開國際級電影院，播映南島文化與科學知識之劇場－「吉娃斯愛科學」，是親子旅遊、企業參訪、員工旅遊、和好友相聚的最佳景點。更多詳情請鎖定半山夢工廠FB粉專https://www.facebook.com/babbuza/