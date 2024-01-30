去了了!兩日人來台索債 未申報被沒收近500萬元

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關務署表示，松山機場1月3日查獲兩名日籍旅客分別攜帶1,000萬日圓（新台幣210萬元）及1,501萬日圓（新台幣315萬元）出境前往日本，因未向海關申報而遭裁罰，由於涉嫌違反洗錢防治法，相關金額已被查扣為證物。據悉，該兩位日人供稱，是因在台的朋友欠其債務，於其來台時償還，因此才帶高額日圓出境。

關務署統計，2017年6月28日洗錢防制法上路以來，查獲的超額攜帶外幣、現金案件以人民幣314案最多，金額約人民幣1,900萬元；新台幣共179案、新台幣7,900萬元；日圓45案、共2.93億日圓；美元則有44案、189萬美元。

統計自洗錢防治法上路至去年底，相關被海關沒入金額合計新台幣3.3億元，全數繳入國庫。至於歷來最大案，關務署表示，是2020年耶誕節有日本一家三口來台購屋，帶了5,445萬日圓未申報，被沒入5,341萬日圓（約新台幣1,400餘萬元）。

關務署提醒，農曆春節將近，又正逢寒假期間，返鄉及旅遊人次大增，民眾入出國境攜帶應向海關申報物品，請依規定主動向海關誠實申報，以免受罰。

旅客出入國境攜帶外幣、有價證券逾等值美元1萬元，人民幣逾2萬元、新台幣逾10萬元，總價值逾等值美金2萬元的黃金，或超越自用目的的鑽石、寶石及白金逾等值新台幣50萬元的洗錢防制物品，出入境時均應主動向海關誠實申報，以免因違反規定受罰，影響假期出遊心情。