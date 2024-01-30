《國際產業》美股「新七雄」出列：五虎＋1 還有這檔台股

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】根據Investor's Business Daily所做的分析，美股「七巨頭」（The Magnificent Seven）近來營運和股價表現分歧，而台積電和禮來則快速崛起，或可加入「五虎隊」（Fab Five）組成「新七雄」。

分析指出，自2023年1月美股進入牛市以來，科技巨頭亞馬遜、蘋果、谷歌母公司Alphabet、臉書母公司Meta Platforms、微軟、輝達和特斯拉總是被圈在一起，因此獲得「七巨頭」的響亮名號。

但自2023年中以來，尤其是2024年以來，這七檔巨型股開始出現明顯的差異。輝達、Meta、Alphabet、微軟和亞馬遜漲幅遠超過標普500指數和那斯達克指數，股價表現亮眼，因此被封為「五虎隊」，而同一期間，蘋果和特斯拉的表現則大幅落後。

分析指出，自2023年6月30日以來，輝達股價上漲47.66%，在「七巨頭」間排名第一，今年以來漲26.14%，亦領先群雄。

Meta股價自去年中以來上漲39.74%，僅次於輝達；今年來漲13.3%。

Alphabet自去年中以來漲28.25%，排名第三；今年來漲9.89%。

Amazon去年中以來漲23.7%，排名第四；今年來漲6.13%。

微軟去年中以來漲20.31%，排名第五；今年來漲8.96%。

去年中以來，蘋果和特斯拉分別下跌1.15%和27.1%，今年來分別下跌0.42%和23.16%。

自去年中以來，標普500指數和那斯達克指數分別漲10.58%和13.35%，今年來分別漲3.21%和4.11%。

「五虎隊」的基本面也和蘋果、特斯拉出現分歧。Meta、尤其是 輝達正飛速成長，亞馬遜的獲利強勁反彈，Alphabet和微軟實現2位數百分比的穩健增長。

同一期間，蘋果的獲利僅小幅成長，且與前一年同期相比，營收已連跌四個季度。特斯拉的獲利正在大幅衰退，且一直到2025年幾乎都沒有成長動力。

輝達和微軟在AI領域取得領先優勢，Meta、Alphabet和亞馬遜也在AI領域取得一席之地。亞馬遜、微軟和Alphabet是雲端運算界的巨頭，而輝達則是AI數據中心最重要的供應商。

除了著眼於「五虎隊」之外，該分析提到全球最大晶圓代工廠台積電和大藥廠禮來（Eli Lilly）或可加入「五虎隊」、打造出「新七雄」。

台積電為輝達、蘋果等許多科技大廠製造晶片，且掌握著最先進的晶片製造技術。台積電也是能推動市場的重要個股，其樂觀的2024年營收預測帶動晶片製造商和晶片設備商股價飆漲。

標普500指數巨頭禮來和丹麥諾和諾德（Novo Nordisk）都是減肥藥物的領導者。與AI一樣，減肥藥也有可能改變社會與許多產業。

台積電和禮來股價表現穩健，自2023年中以來分別上漲15.9%和37.5%；今年以來分別上漲12.5%和10.6%。