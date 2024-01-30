國際黃豆持續下跌 投信建議逢低布局

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期街口S＆P黃豆（00693U）ETF近來股價也因黃豆價格下跌而創七個多月新低。街口投信表示，儘管近期黃豆市場修正至多年的低點，但在多項因素未明朗前，建議分批擇低佈局，以因應短期波動。

受南美近日降雨緩解供應預期以及中國因房地產危機對需求擔憂的拖累，周二芝加哥黃豆期貨跌至每蒲式耳12美元以下的2年低點。由於供應充足，玉米期貨也下跌，接近三年低點，小麥則因廉價穀物流出黑海地區而下跌。

但依路透社報導，美國農業部（USDA）上周五確認向中國出售29.7萬噸的美國黃豆，這是去年12月19日以來根據其每日報告規則首次公佈的黃豆銷售公告，也是美國農業部首次向中國出售黃豆。

此外，氣象研究公司WeatherTrends360日前表示，因巴西中部地區的降水量低於正常水平，且炎熱乾燥的天氣也加劇了巴西中部的乾旱問題，對巴西主要黃豆產區造成影響，因而促使多家研究機構下調黃豆產量的前景，並上調黃豆價格的預測。

街口投信表示，儘管近期黃豆市場修正至多年的低點，然而影響農作物供給的關鍵因素，異常氣候依舊是留意重點。

此外，中國黃豆進口量因農曆年節季節效應、生豬存欄量回穩以及各國生質能源政策等因素，將待黃豆去庫存後可望有所支撐。在上述觀察因素未明朗前，建議分批擇低佈局，以因應短期波動。