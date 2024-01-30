外資回歸AI與高股息ETF 4金控列賣超榜這檔砍最多

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【旺得富理財網 王順泉】台股今天早盤創18138點波段新高，尾盤走弱，終場下跌85.00點，收18034.63點，成交量2872億元。外資買超15.21億元，投信賣超14.73億元，自營商買超2.57億元，合計3大法人買超3.05億元。

群創跨足半導體，獲歐洲大廠恩智浦FOPLP大單，外資加碼1.77萬張，登買超冠軍。

美超微調升財測，今天AI股表現強勢，相關概念股緯創、廣達、奇鋐，載板廠景碩、欣興等入列買超前10名。外資也持續買進高股息ETF，00878、0056都名列買超榜。

金控股全面收黑，開發金、台新金、新光金、第一金入列賣超榜，若再加上中租，賣超前10名中金融股就高佔5檔。

法人表示，台股來到萬8高檔區，加上春節長假將近，投資人為避免台股休市期間國際股市震盪，會選擇先落袋為安，因此本周預料將是量縮盤整格局。從產業景氣來看，台積電預告今年半導體恢復成長，國發會景氣燈號剛從底部上揚，若觀察製造業PMI細項，新訂單已連6個月高於存貨，呈現「黃金交叉」，今年基本面有利多頭，台股在春節過後可望有表現空間。

外資今天買超上市個股前10名為：群創(3481)17762張、緯創(3231)9012張、廣達(2382)9004張、景碩(3189)7149張、奇鋐(3017)6873張、國泰永續高股息(00878)5241張、亞翔(6139)4933張、國泰智能電動車(00893)4052張、欣興(3037)3719張、元大高股息(0056)3358張。

外資今天賣超上市個股前10名為：元大滬深300正2(00637L)10487張、開發金(2883)8869張、台新金(2887)8221張、華邦電(2344)7374張、力積電(6770)7185張、中鋼(2002)6939張、新光金(2888)6775張、第一金(2892)6729張、中租-KY(5871)6520張、聯電(2303)5598張。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。