淡水古蹟博物館推「我是馴龍王」　帥氣騎龍迎新年

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

下周就是農曆春節，為了配合今年龍年，新北市立淡水古蹟博物館特別舉辦「我是馴龍王」免費體驗活動，自即日起到2月25日，每天下午2時到5時，都可以到淡水海關碼頭體驗恐龍騎乘充氣裝，大人小孩都可體驗，每人每日限量體驗1次、1次最多2套，讓民眾可以在龍年化身龍騎士，拍下龍年應景照。

淡水古蹟博物館表示，除了恐龍騎乘充氣裝的體驗之外，在農曆春節大年初二到初五期間，再額外推出加碼活動，只要在活動期間與「屁屁龍」或「雙龍戲珠x恐龍搗蛋」合影，就可獲得古蹟徽章，上傳到淡古粉絲專頁並完成任務，還可抽淡古文創商品及駐村藝術家的新春賀禮。

淡古館長黃麗鈴表示，去年12月的品牌活動「光映淡水－星光恐龍的秘密基地」，吸引超過30萬人次到訪，其中身著恐龍騎乘充氣裝巡邏的館員受到熱烈歡迎，遊客紛紛表示也想一圓騎龍的夢想，因此特別規畫體驗活動，讓喜歡恐龍的人都有機會當個「馴龍王」。

另外，淡水紅毛城、前清淡水關稅務司官邸（小白宮）、滬尾礮臺三處古蹟點還有限定款的「淡古聯盟」IP印章，紅城小舖也有優惠及扭蛋活動，推薦有興趣的人到淡水古蹟博物館走春。

淡水古蹟博物館2月份休館日為2／5以及除夕、初一，其餘時間正常開放參觀。門票1張80元，可參觀淡水紅毛城、前清淡水關稅務司官邸（小白宮）、滬尾礮臺三處古蹟，而新北市民、65歲以上及未滿12歲國民、55歲以上原住民族國民、各級學校在校生等身份享免票優惠。

淡水海關碼頭、淡水街長多田榮吉故居、淡水日本警官宿舍、得忌利士洋行、淡水木下靜涯舊居、滬尾小學校禮堂等則是全年度免費參觀，詳細資訊可參閱淡水古蹟博物館官方網站。