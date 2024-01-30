男逢變故繳不出健保 公部門攜手紓困清償欠費

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家住苗栗的謝姓男子家庭經濟弱勢，無力繳納醫院分期醫療費用，以及健保費，經法務部行政執行署新竹分署透過「弱勢民眾通報平台」通報中央健康保險署北區業務組，立即啟動協助措施，及時清償欠費，讓謝家父子安心就醫。

謝姓男子自小與父親兩人相依為命，前年外出工作遭逢車禍，脊椎嚴重受傷，一直無法工作，全靠父親打零工維持生計。不幸謝父去年身體不適，確診為惡性腫瘤，家中經濟陷入困境，連健保費都繳不出來。

中央健康保險署北區業務組組長林寶鳳30日北區業務組偕同新竹執行分署分署長丁俊成共同訪視，送上關懷並以愛心專戶善款補助8.6萬餘元，以及辦理紓困基金貸款6萬元，協助謝家父子清償積欠的健保費。

謝先生表示，在年關前受到大眾的愛心捐助，萬分的感謝，更有感社會給予滿滿溫暖。

北區業務組與轄區執行分署共同努力照顧弱勢，當執行分署在執行業務時，遇有民眾因發生重大變故，生活陷入困難無力繳納健保費，分署會透過「弱勢民眾通報平台」或以電話、傳真等管道通報北區業務組，該組即立即啟動協助弱勢家庭解決健保欠費措施。

據統計近3年有1012位(含眷屬)保險對象受惠，協助繳納之金額達1895萬餘元。健保署基於照顧弱勢民眾精神，未來將持續跨機關合作，透過多元協助管道，提供經濟困難民眾及時得到援助。

林寶鳳表示，健保署設置健保愛心專戶，接受來自各界的愛心捐款，協助弱勢民眾超過4.5萬人，補助健保費累計達2.7億元。「社會有愛、健保有心」，健保署感謝所有善心人士發揮愛心助人，未來仍持續審慎運用各界善款，讓愛延續下去。