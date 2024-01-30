貿協率臺灣企業參加全球最大消費用品展Ambiente

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

全球最大的家用品展「法蘭克福春季消費用品展（Ambiente）」於今（2024）年1月26日至30日展出，同期展出的還有聖誕用品展（Christmasworld）以及創意用品展（Creativeworld），總展出面積約36萬平方米；來自170國的4,928家參展商在此與全球重要買主會面，並展示最新產品趨勢、討論市場動態跟產業發展，臺灣參展商共有110家，其中由貿協率領的12家參展商於11.1館展出，儘管面臨紅海危機造成海運展品時程拉長，展品仍及時於開展前一日順利送達，琳瑯滿目的最新款消費用品吸引買主的目光、駐足討論。

本屆德國當地參展商有447家，在海外參展商方面，印度以536家居冠，中國422家次之，義大利340家排名第三，土耳其293家排名第四，臺灣為第七。展前適逢德國鐵路公司（DB）宣布自1月24日至1月29日將進行罷工，交通不便直接影響參展人潮，預估今年度參觀人次將少於上屆。

本次外貿協會帶領的臺灣館參展商包括喆安成、樹德企業、品彰、愛知達、琦美、王麥、鐵碳、宇拓、建治、龍鄉、瀛麗、純慶等12家企業，展出品項包括：居家收納用品、烹飪用具、餐具、組合式家具、圍裙、地墊、家飾用品等，我商表示，儘管目前市場不樂觀，但法蘭克福消費用品展的觀展買主品質仍是世界第一，而且持續參展也能提升公司在全球買主面前的曝光度，非常肯定參展的成效。

駐法蘭克福辦事處經濟組組長洪敬庭及杜塞道夫台貿中心主任廖俊生於開展日向臺灣各參展商致意，洪組長提到，歐盟經濟受到烏俄戰爭影響，復甦程度不如預期，2023年德國經濟成長率為負3%，2024年預估在下半年經濟將好轉；我商也表示自2022年第四季即感受到海外客戶下單量減少，2023年出口衰退，客戶庫存水線仍高，且受到通膨影響，消費者購物預算保守，期盼今年全球經濟能加速成長。

為協助我商持續拓展全球消費用品市場，今年度除組團參加法蘭克福消費用品展外，貿協亦將持續組團參加「2024年東京國際禮品展（9月4日至9月6日）」，歡迎有興趣參加的我商逕至台灣經貿網活動匯（events.taiwantrade.com.tw）查詢活動並報名。