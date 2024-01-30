超商掀Q萌療癒風 史努比周邊集點購 寶可夢霜淇淋買2送2

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在面對工作緊繃與通膨持續的壓力下，療癒商機已成為一門顯學，各式可愛IP化身另類的心靈救贖，以不同商品形式映入眼簾，勾人心動埋單，潛在的龐大粉絲群成為品牌們專攻的目標。不久前才有速食品牌聯名三麗鷗與航海王，現連超商也跟進推萌趣商品，將皮卡丘、史努比等IP請進店內吸客，看好歲末民眾消費出手較大方，在聯名策略加持下人流可望提升至少10％。

全家Fami!ce霜淇淋堪稱超商社群聲量霸主，2月5日起再推雙口味霜淇淋，包括去年賣出300萬支的暢銷口味「草莓優格」，以及使用日本山梨縣進口果汁製成的「巨峰葡萄」口味，帶來酸甜融合果香的夢幻口感，同時搭春季粉嫩印象設計出寶可夢霜淇淋紙杯，讓人氣角色皮卡丘、可達鴨等IP來拜年。2月1日至2月6日會員APP隨買跨店取推Fami!ce買2送2。

7-11則自2月5日起推全店「星宇航空X史努比聯名精品集點送」活動，順應將至的農曆春節假期，以旅遊、居家2大生活需求設計14款限量旅遊系列商品，將史努比化身機長娃娃外，還有實用的抱枕毯、行李箱等，OPEN POINT會員期間消費滿40元贈1點，集滿6點就能加價購。7-11同時與infoThink等品牌販售逾30款史努比系列商品包含3C周邊、餐具等，最低下殺4折。

萊爾富鎖定年節錢潮，31日起推和日本動漫《七龍珠》合作的「七龍珠超系列龍年限定福箱」好事成雙抽抽樂活動，消費者於指定門市買兩件七龍珠399元龍年福箱，有機會抽第2件1元優惠，等同平均單箱只要200元，登錄序號有機會把百萬頭獎黃金條塊500g帶走。OKmart看好糖餅類禮盒是歷年年節送禮首選，引進多樣Hello Kitty禮盒包括「芝麻蛋捲如意禮盒」等，並附上可愛提袋圈粉。