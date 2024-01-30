西大路地下道汽車禁轉林森路 每月平均事故數減少1件

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新竹市西大路地下道車流量大，常因左轉影響行車效率，常發生事故，經交通改善小組決議，去年9月起實施汽車全日禁轉林森路，市府指出，試辦期間發現車流紓解率大幅提升，汽車增13％、機車增20％，統計去年5月至12月平均交通事故件數，從每月2.89件改善後降至1.86件。

過去西大路地下道雙向各一車道，下午尖峰時段，科學園區往市區方向車流龐大，常因少數左轉林森路車輛停等，導致後方車輛嚴重回堵至南大路，不僅影響行車效率，也常發生交通事故，也有民眾向市府反映，西大路地下道與林森路常發生車禍，盼市府改善。

市府交通處指出林森路經交通改善小組決議後，積極舉辦地方說明會取得居民共識，在去年5月16日起尖峰試辦禁止左右轉，不僅事故降低，車流紓解率大幅提升，汽車增加13％、機車增加20％，7月試辦成果提至交通改善小組，最終決議在9月1日起全日禁止左右轉。實施至去年12月底，交通事故較實施前平均每月減少1件，大幅減少交通事故。

市府日前也舉辦公車司機座談會，公車司機也表示，在西大路地下道沒有實施禁轉林森路之前，行經地下道周邊遇到塞車，乘客也抱怨耽誤時間，自從實施汽車禁止左右轉後，車流明顯順暢許多，交通安全性也同步提升。

日前於里鄰長座談會上也有里長大讚此項交通措施，本來他是對禁止左右轉的政策有所保留、甚至反對，但經過他實際體驗和里民反映，他要公開表達支持和肯定此項措施，他的確看到該路段效率提高很多，讓許多民眾感受到交通便利。

市府感謝里長、公司司機及市民對交通改善措施的肯定與建議，會持續觀察西大路沿線交通狀況，適時調整號誌時制計畫，讓西大路交通更加順暢，市民行車更安全。