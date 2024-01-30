31位家扶大專生「回家」當課輔老師 回饋教導92位國小學童

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苗栗家扶中心每年寒暑假都會在竹南、苗栗、苑裡及卓蘭等地區開辦課輔班，今年寒假苗栗家扶中心課輔班，由31位大專生陪伴92位國小學童度過寒假生活，30日開課，每位課輔班大專生都設計獨有的教案來教導學童，回饋家扶與社會，也為國小學童們帶來不一樣的學習體驗。 就讀五專二年級的小茵來自單親家庭，媽媽努力工作撫養四個孩子，身為長女的小茵在校表現出色，加入吉他社來培力自己，也努力課業來爭取獎助學金，更為了減輕媽媽的負擔到校外打工，雖然生活相當忙碌，但今年寒假小茵仍主動爭取回家扶服務，這次是小茵第二次擔任課輔班志工，在課堂裡，多才多藝的小茵帶領主題課程，也以耐心陪伴孩子們完成課業，是孩子們崇拜的大姐姐。

家扶中心主任湯鳳琴說，本次課輔班以「生活智慧王」作為課程設計主軸，使用生活環境的媒材，透過生活廢材的再利用，讓孩子自由創作，體驗畫燈籠、善用生活廢材再創造，也安排認識網路及3c科技的課程，讓孩子們從中感受玩中學、學中玩的樂趣。

另外，對於許多經濟弱勢家庭而言，支付高中職及大專學費仍是很重的壓力，而苗栗家扶中心統計新學期預計有325名高中及大學生成績達標可獲得獎助學金，預計發放407萬元獎助學金，目前尚有約130萬元缺口，邀請社會大眾共襄盛舉，一起加入「無窮世代」，一同支持孩子能安心就學