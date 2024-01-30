關懷偏鄉孩子 嘉磐公益市集嘉年華熱鬧登場

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歲末寒冬關懷偏鄉孩子，嘉磐慈善基金會攜手台中西北扶輪社，30日舉辦「陪伴是最好的愛」暖冬公益市集嘉年華，包括松鶴部落、一心育幼院及新竹綠光種子教室，共上百名弱勢孩童參與，金氏世界紀錄溜溜球大師楊元慶也化身傳愛大使現身，勉勵孩子們找到熱愛的事並勇於面對失敗。

「陪伴是最好的愛」暖冬公益市集嘉年華在楊元慶等人表演中揭開序幕，緊接著，一心育幼院孩童的鼓聲帶動活動氛圍，活動現場透過市集攤位舉辦「小小店長」，讓孩子們學習銷售技能與職場人際互動，場面熱絡。

嘉磐慈善基金會董事長魏嘉銘指出，「生命的價值不是填滿自己，而是要與人分享！」基金會為讓更多人了解偏鄉小校的需求，1年多來與電台聯手前進深山，為德芙蘭小學製播一系列公益故事專題報導，並打造「有魔力的圖書館」，透過關懷盼傳遞愛與溫暖的正能量，也讓山上的孩子感受到來自世界的愛與幸福。

活動在「畫龍點睛」進入高潮，魏嘉銘與台灣省建築公會聯合會榮譽理事長穆椿松分別為龍點睛、畫腳，台中市府都發局副局長謝美惠則在巨幅「金箔巨龍彩繪春聯」上貼上金箔，祈願龍年行大運，也盼轉動弱勢孩子的夢想。

嘉磐建設近幾年以慈善基金會投入公益、關懷偏鄉，嘉磐建設執行長魏豪志說，去年開案的台中嘉磐惠文、北投嘉磐日光等案目前都在銷售中，今年預計在台中南區、台北建國長春推案，但都仍在規畫中。