波音飛安事故連環爆 這家航空等不及了 轉單給它死敵

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【中時新聞網 吳美觀】近期波音737客機飛安事故連環爆，先後發生艙門噴飛、前輪掉落、擋風玻璃破裂等意外。外媒消息指出，波音737 MAX陷飛安危機，導致737 MAX 10機型交貨延宕，美國聯合航空等不及了，找上波音競爭對手空中巴士（Airbus），考慮購買更多A321neo飛機，填補波音交機延遲造成空窗期。

路透報導，聯合航空執行長柯比（Scott Kirby）近日飛往空巴總部所在地法國土魯斯，與空巴洽談採購A321neo飛機，不過雙方仍在談判階段，尚未達成任何協議。聯航轉向空巴下單，主要是波音737 MAX 9飛安問題狂出包，影響後續MAX 10的交貨進度。

福斯新聞報導，28日聯合航空一架波音737-800客機，由拉斯維加斯飛往華盛頓杜勒斯機場，起飛後突然出現擋風玻璃破裂的情況，因此緊急改降科羅拉多州丹佛國際機場。

當時機上共有166名乘客與7名機組人員，乘客在飛機安全降落後，改搭其他班機前往目的地。

美國聯邦航空總署（FAA）發聲明表示，所有機型都會出現裂縫，通常出現在「外部玻璃板」，這片外部玻璃板用來保護內部結構。FAA也表示，擋風玻璃由多層強化玻璃及其他材料組成。

波音客機1個月內接二連三出事，包括達美航空波音757本月20日前輪掉落、亞特拉斯航空波音747-8貨機19日在空中引擎起火、阿拉斯加航空一架波音737 Max 9客機5日在高空中發生艙門飛走的離譜事件。