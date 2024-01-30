好台印引進SMK Helmets Stellar Retro Jet台灣亮相

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文/王志誠

好台印安全帽有限公司引進全球知名品牌SMK Helmets，進入台灣市場，為騎士們提供更多元、更安全的選擇。SMK每年製造超過1400萬顆安全帽的生產量，成為全球安全帽重要供給者。發源地在印度，同時攜手歐洲及義大利合作，融合開發技術、美學概念，其影響力已遍及全球。

為了滿足全球市場的巨大需求，SMK通過安全帽業界最多的安規認證，確保產品達到最高標準，並且擁有一支遍佈全球的產品設計師團隊，更能根據不同地區的市場需求和獨特的騎乘條件精心設計。這使得SMK Helmets的產品不僅在安全性上屢獲好評，更在外觀、舒適度等方面備受騎士肯定。

該公司表示，推出第一款全罩式安全帽-Stellar，其外觀彩繪選擇驚人，上市即推出40多款繽紛彩繪，且持續增加中。全罩式安全帽-Stellar搭載同級最厚且多密度EPS（撞擊緩衝層），除了高安全系數外，多密度EPS 在其結構中包含多個區域，每個區域都具有不同的密度和硬度，確保騎士在不同類型的衝擊中提供最佳的保護。

此外，Stellar另一項最大特色為其高密度且與科技紡織實驗室合作開發的防靜電控濕度材質內襯(HPJC)，內襯的支撐性除了安全考量外，亦能增加穩定性、包覆性，讓騎士有絕佳的騎乘體驗。這款全罩式安全帽-Stellar在CP值和各項數據上均在台灣市場異軍突起，因應歐盟目前最新安規ECE22.06，Stellar系列亦是一舉通過檢驗，可見原廠對於產品開發的實力超前於市場。

該公司指出，SMK Helmets也推出Retro Jet系列四分之三款飛行帽，外觀回歸簡約，以"圓"為主要設計意象，外表簡單。Retro Jet飛行帽擁有同級最厚多密度EPS，除了高安全系數外，多密度EPS 在其結構中包含多個區域，每個區域都具有不同的密度和硬度，確保騎士在不同類型的衝擊中提供最佳的保護。獨家滾珠結構鏡座，較市面上3/4安全帽更能在騎乘時保持穩定、更耐用，減少遇雨漏水的表現更加卓越。

此外，通風性為台灣騎士最常討論的安全帽評比標準之一，Retro Jet飛行帽打造最涼爽3/4，擁有夾層氣道設置於帽殼與撞擊潰縮層之間，能分散帽體熱量，加上肋板結構的EPS氣道利用騎乘風向，將帽內熱氣迅速排出。Retro Jet飛行帽系列為SMK Helmets在機能與設計上的驚人實力的展現，也同為通勤安全帽推薦，好台印公司表示，未來將持續引進高CP值安全帽，請騎士們拭目以待。