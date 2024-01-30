星采整形外科診所、仁愛星和診所、星醫美學院聯合開幕

《單身即地獄3》播出大結局，男女成員的顏值、身材成功吸引許多關注，女生嘉賓在社群分享的美容保養方法也都引發熱烈討論。每個人都有自己的保養之道，深耕美業16年的知名醫學美容品牌，於今(30)日盛大舉辦「星采整形外科診所X仁愛星和診所X星醫美學院」聯合開幕活動，重新設計診間風格、擴大搬遷至仁愛敦南圓環，為三大品牌首家一站式全方位服務據點，提供整形外科、輕醫美、美容保養及大健康諮詢，帶給用戶更優質的服務。

開幕活動現場眾星雲集，長期於星采星和醫美、星醫美學院保養的徐小可、潔哥/李秉潔、Emily曲庭宜此次一同亮麗出席開幕活動，分享對於美的定義以及職場媽咪的保養祕訣。藝人徐小可近期再度回歸演員身分，身為三寶媽的她表示，以前妝容穿搭總是跟著潮流，比較沒有自己的主見，但隨著年紀增長跟人生角色的轉變，不再盲目跟隨世俗定義，慢慢會發現、欣賞自己的獨特之處，雖然工作跟家庭兩頭忙碌，還是有持續練習鋼管舞維持身材體態，並隨時與自己對話，由內而外散發自信美，對自己目前的狀態很滿意。

星采星和醫美秉持著「慎」的理念服務每一顆想變美、變健康的心，其中「星采整形外科診所」為星采星和醫美首家整形外科診所，擁有完善的手術流程與專業的醫師團隊，院長邱大睿更是以各項整形手術聞名，包含：美胸隆乳、眼部雕塑、純鼻雕塑、抽脂補脂等，海內外民眾皆慕名而來！

星采整形外科診所院長邱大睿表示，整形外科落實人們想要的美麗願望，近年來追求「美」這件事，變得很科學也很簡單，但其實我都會建議我的顧客，「美」這件事應該是自己的事，要以自己的需求與本身的體質條件，去選擇自己喜歡的樣子。

此次出席的知名部落客曲庭宜(Emily)，曾毅然決然離開前夫並背下龐大債務，現在走過低潮，擁有了更好、更美麗的人生，而同樣身為三寶媽的她認為就算當了媽媽，還是可以追求跟滿足內心的少女心，把生活過成自己喜歡的樣貌。Emily為想修復親餵母乳扁掉的胸部，透過院長邱大睿進行隆乳手術，給自己一個抬頭挺胸的機會，她認為不用太在意別人的眼光，自己的想法最重要，並相信自身能量，能夠帶領自己越來越好。

鄉民女神潔哥與女兒Fafa在社群上擁有超高人氣，女兒有時討論度還勝過潔哥，甚至有網友曾在貼文留言「沒有fafa，沒有人氣」、「那個媽媽請妳離開，妳擋到FAFA拍照了」，讓潔哥哭笑不得。潔哥也在活動中說，以前我喜歡畫很完整的妝容，眼影、假睫毛都不會落掉一項，可是當了媽媽後，一切就是講求精簡、快速，所以對於我來說，定期保養是比較有效率的，皮膚狀態好整個人也自信許多，不需要過多的化妝品來修飾。

仁愛星和診所醫師劉恭志也表示，美不只一種樣貌，過往複製臉的風潮已退燒，我們會根據用戶的需求提供適合的調整建議，相信大家在到店體驗上都能感受到一流的設備與服務品質，未來我們會提供更專業、安全、高品質的服務！

星采整形外科診所、仁愛星和診所及星醫美學院擴大搬遷至仁愛敦南圓環，不但交通便利，空間風格透過簡約色系搭配奢華大理石，以明亮開闊的的氛圍，打造讓用戶最放鬆的環境，年末除了來場臉部大保養外，也要重視自身健康與疾病預防的重要。星醫美學(股)公司創辦人暨執行長林信一表示，這次選在農曆年前開幕，就是希望大家趁著年末好好保養、照顧自己，星醫美學院以高標準高效率的嚴選美容課程服務為主，同時也提供預防保健服務，創造全新體驗。而星醫美學也在今年成立｢超預防醫學 · 細胞治療暨台灣百大認證名醫線上諮詢平台｣，邀請細胞治療特管案例醫師進駐平台，提供民眾線上諮詢，期望讓用戶擁有健康生活。