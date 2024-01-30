春節人潮湧入賣場、餐廳 北市抽查場所公安3間挨罰

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農曆春節連續假期，各大百貨、賣場及大型餐廳因舉辦尾牙活動而湧入大量人潮，為保障市民消費安全，台北市建管處8日起至26日止，針對此類型場所進行無預警的動態公共安全檢查，共計檢查44家場所，其中違反建管法令規定者有3家，分別各處12至18萬元罰鍰，並要求立即改善，以維護歲末年節期間市民消費環境安全。

建管處長虞積學表示，本次檢查3家不合格場所違規事項，皆已影響防火區劃及人群逃生避難功能，其中「新光三越百貨信義A8館」稽查發現未經申請室內裝修施工許可，現場擅自施工涉及破壞防火區畫，已要求限期30日內補辦室內裝修施工許可，處12萬元罰鍰，並要求限期改善。

他說，另外「水源福利會館」稽查發現防火區劃之防火鐵捲門無法正常升降，處12萬元罰鍰，已於25日改善完成；而「春大直」稽查發現防火門故障無法閉合、未經申請室內裝修施工許可，擅自拆除裝修涉及破壞防火區劃，共處18萬元罰鍰。

虞積學強調，執行百貨賣場公共安全聯合抽檢的目的，在於賣場及餐廳為人潮眾多的地方，自主安全管理上一定要有高安全標準，呼籲業者勿任意堆置雜貨於安全梯間、防火鐵捲門下方、排煙室或走道，阻礙人員逃生避難而造成公共危險，以保障消費者於場所的公共安全。