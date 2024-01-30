高雄輕軌剛通車「灣仔內」恐消失 在地居民反應兩極

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高雄環狀輕軌新通車的大順路段，因C26灣仔內站、C27鼎山街站，站名引發地方爭議，目前正由高雄市交通局研議啟動更名作業，不過新站名恐讓「灣仔內」舊地名從站名消失，引發正反兩極討論，交通局仍在蒐集意見研擬新站名。

C26灣仔內站、C27鼎山街站2站，因「灣仔內」地區位置較靠近鼎山街站，因此在去年輕軌通車前，就已掀起要改名的討論聲浪，輕軌通車前市府有研議要改為民族大順站，鼎山街站更名為灣仔內站，不過近日有民眾搭輕軌時發現，部分列車上C26灣仔內站、C27鼎山街站2站，站名已分別改為大順民族站、大順鼎山站，車站部分則尚未變更。

輕軌更名動作引發包含「高雄輕軌好日子」、「打狗文史再興會社」、「偏門研究員」等多個地方網路粉專不滿，認為這次更名讓「灣仔內」重要舊聚落名稱因此消失，引發網友正反兩極討論，經記者實地訪問當地居民意見，有人認為新站名識別性高，有助於外地人找路；也有居民反對，認為「灣仔內」舊地名從站名消失，讓地方失去文化情感。

車站旁灣子里里長方相茗表示，雖然認同用路名方式為車站命名最具識別性，但「灣仔內」地名是鼎山街周邊重要聚落，當中擁有高雄牧場、百年朝天宮等重要地標，希望能保留「灣仔內」站名凸顯在地特色，至少也要以副站名方式進行標示。

交通局表示，輕軌C15至C37站是於107年完成命名，其中C26為灣子內站、C27為鼎山街站，於2023年底市府接獲各界民眾反應建議調整站名，要同時需考量灣仔內地區核心地區及提供民眾相對路名站址資訊，市府遂重新啟動更名檢討，後續再由捷運局辦理更名作業。