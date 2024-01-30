慕軒飯店春節住房贈質感旅行組、交通票卡 加碼扭蛋抽住宿券

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搶攻春節旅遊和台北燈會人潮，鄰近東區及信義商圈的慕軒飯店推出「迎春特惠 晨曦樹海」住房專案，即日起至2月26日雙人住房，含兩客自助式早餐、義大利品牌ACCA KAPPA三件旅行組；前30組客人再加贈交通票卡，每房每晚含稅6,888元起。每房還可參加1次「新春扭蛋」抽獎活動，最大獎為經典客房住宿券。

位於台北市中心黃金區位的慕軒飯店，倚著優雅欒樹林蔭大道，以低調豪華和優雅聞名，透過大片落地窗，飽覽滿是綠意的林蔭大道，感受都市叢林間難得的恣意清閒，飯店連三年名列「台北米其林指南推薦旅宿」肯定。

因應春節住宿需求，慕軒飯店推出「迎春特惠 晨曦樹海」住房專案，加贈旅行組與限量的一日交通票卡，適合有北上走春需求的旅人；房客隔日早晨可至GUSTOSO義大利餐廳品嘗種類多元的自助式早餐，搭配現點現做7款蛋料理、新鮮生菜水果、各式經典冷盤、熱食。此外，房客每日下午5點至6點還享有URBAN331威士忌酒吧HAPPY HOUR，軟性飲料、酒精飲品與現炸出爐輕食小點免費暢食暢飲。

2月份期間，除每房住客外，加入飯店「AMAZZING CLUB」會員也可同步參加「新春扭蛋」抽獎；在GUSTOSO義大利餐廳消費滿3500元、URBAN331威士忌酒吧消費滿1500元，持發票也可同樂，金額不累積，每張發票可抽獎1次。獎品包括經典客房住宿券、免費享用GUSTOSO午餐、URBAN331威士忌酒吧商業午餐或是品牌環保吸管三件組、品牌行李束帶等多項好禮。

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