中華全球蔬食協會在創會與世界Vegan健身冠軍力推蔬食減碳健康講座

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許多人觀念存在「不吃肉食就無法攝取足夠蛋白質」的迷思，長期致力推廣蔬食的「中華全球蔬食協會」在創會理事長黃詠雪博士積極努力下，促成今（2024）年元月先後於苗栗縣救國團團委會和台北「陽明山之上會館」，主辦兩場蔬食減碳聯合國ESG環境永續發展講座，並特別邀請到泰國籍的主講者「世界Vegan健身冠軍」巴卡希•克魯布與電視台主播倪銘均，分享他們加入蔬食的轉折和自己的實務經驗，兩人更以陽光、健康的形象，打破「蔬食蛋白質不足」的迷思。

現任理事長林勤妹，以及創會理事長黃詠雪皆表示，全球各地正掀起蔬食風潮，它可以有效維護身體健康機能，透過日常飲食為健康加分，吃蔬食都有「眉角」，選對友善、在地食材，可以減緩地球暖化，維持身、心、靈健康，希望藉由講座與分享，鼓勵更多人加入蔬食行列。

中華全球蔬食協會理事長林勤妹與創會理事長黃詠雪在救國團苗栗縣團委會舉行、兩人共同主持的蔬食健康講座暨交流分享會中，苗栗縣府代表有秘書長陳斌山、社工督導趙玉萍及縣工策會組長賴美玲出席，現場貴賓還有協辦的團委會總幹事廖啟豪、台中市天元扶輪社社長翁政宏、當代藝術家王迎春、代比爾珠寶公司董事長特助古子恆、仟藝國際文化執行長韓佳珍等人；講座現場來賓眾多且跨年齡層，互動更是踴躍；在講座尾聲，倪主播當場詢問：「今天開始願意選擇茹素請舉手？」結果現場幾乎都舉手表示肯定，這一幕令人相當感動。

而在台北陽明「山之上藝術會館」的交流會，則以分享座談會和品嚐美味蔬食下午茶的方式進行。由協會創會理事長黄詠雪博士當引言人，世界Vegan健身冠軍巴卡希•克魯布兄弟、慈濟大愛台主播倪銘均、台北陽明「山之上會館」董事長張國傑、當代藝術家王迎春、蔬食爸有限公司董事長姜國卿、昶久永續餐飲研發中心總經理何佳玲等6位擔任與談人，進行分享交流；來賓有菩薩大使邱仲仁伉儷、聖華宮朱耀新董事長、周靖媛律師、香尼歐整合公司行銷總監曾琡琳、代比爾珠寶公司董事長特助古子恆等人參加。

世界Vegan冠軍及大愛台倪主播再次分享蔬食對健康和智慧的影響，以及慈悲心大幅提升；蔬食爸公司及昶久永續研發也是提供下午茶的優質企業。姜國卿董事長希望提供由葷轉素的人能有更多蔬食產品在選擇上能順利接軌；何佳玲總經理提到希望研發更多無添加的健康美味蔬食產品，讓食用者能夠更健康養生。

張國𠎀董事長也用心分享台北陽明「山之上藝術會舘」的成立因緣，在協會王迎春顧問的促成下，藝術會館也成為蔬食協推廣的據點，兩位也表示結合真善美的藝術創作，讓欣賞者的身心靈得到淨化和提升。

會後，由當代藝術家王迎春導覽藝術作品賞析，讓大家大飽眼福，並對藝術的領域更上一層樓。而晚宴則由陽明山上happy bird蔬食餐廳提供舒適優美的用餐及交流環境，讓所有貴賓除了享用Vegan的美食外，參加的每位來賓也都用心分享茹素推蔬的心得，場面非常溫馨充滿歡樂的氣氛，也紛紛感謝及期待「中華全蔬食協會」愛健康、愛動物、愛地球的宗旨和理念，能夠持續推動「蔬食讓世界更美好」，力行「蔬行全球，讓愛飛揚」。