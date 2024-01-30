金管會：新光人壽125億現增 要採大股東增資

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新光金兩派大股東對新壽增資議題吵不停。保險局局長施瓊華、銀行局局長莊琇媛今（30日）在金管會新春記者會上，親上火線回答所有爭議。施瓊華再次強調，在當初負債公允價值準備金的補強計畫中，新光人壽就有承諾採「現金增資」，且這部分一定是採「大股東增資」，不會讓新光人壽RBC改善拖到2026年。

施瓊華表示，新光人壽增資分兩個部分，一是對金管會的承諾，根據2021年～2022年，有對新光人壽提負債公允價值準備金的補強計畫，在計畫中，新光人壽承諾從2023年～2025年三年分別要增資70億元，補償計畫裡寫得很清楚，就是現金增資，新光金在2023年已增資新壽15億元，還有55億元，今年還有70億元，合計共125億元，一定是採「大股東現金增資」。

第二部份，是去年6月新壽RBC不足，低於法定標準200％，所以金管會要求新壽提出增資或財業務改善計畫，在計畫當中，新壽也提出發債130億元，與70億元的現金增資，130億發債已經完成，但是70億元的部分，新壽其實也只完成15億元，所以還有55億的部分未完成。

施瓊華強調，整體來看新光人壽現金增資是必然的，且是一定要做的事。金管會在1月22日已發函給新光人壽，要求新壽一定要併同兩現金增資案，及要讓RBC回到法定標準，請新壽在一個月內提出改善計畫。

施瓊華會後受訪表示，新光人壽今年要增資125億元，新光金目前是提出子公司上繳盈餘增資，但即使是銀行局同意子公司上繳的金額，絕對不夠，所以是一定要大股東現金增資的。

施瓊華指出，要求新光金控要現金增資，現在的財源中是子公司上繳盈餘，但子公司上繳盈餘應該不足以屢行對金管會的承諾，其他的方式則要符合金控法的同意，盈餘上繳的前提是要審查通過，看有多少金額，這是可以的，但還是不夠的，所以一定還是要向大股東募資。也不希望新壽承諾的三年增資70億元，「不要有其他替代方式」，例如發債，「金控有金控法的條件，不是公司想很多方法就可以的。」

新光人壽的RBC不足，會不會拖到2026年接軌？施瓊華表示，不會讓新光人壽拖到2026年，最關鍵的重點是，新壽如果沒有增資改善財務結構，RBC是會一直往下掉的，要反轉回來會很辛苦。

針對兩派大股東針對「金金分離」議題，與「大股東干政」議題互相爭執。莊琇媛表示，首先，在金金分離議題上，有檢視一下新光金的董事結構，新光金大股東是新柏，新柏派了四席董事在新光金，而新柏背後的另外三家持股公司，負責人是台新金董事長吳東亮的夫人彭雪芬，但新柏派的四席董事與彭雪芬非關係人，所以不會被認定為「金金分離」。2020年也有請彭雪芬、吳東亮與目前新柏的董事都簽署切結書，要求防範利益衝突的問題。

針對「大股東干政」的問題，莊琇媛表示，目前新光金最重要的是趕快增資新壽，董事會其實有其他的董事也有提出現金增資的需求，但董事會中並沒有取得共識，「我覺得今天去爭執所謂大股東干政，不是最重要的事情，最重要的是新光金趕快增資新壽，讓新壽的資本適足率符合規定。」