台中大坑體訓場環境優化 遊客人數大增6倍以上

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台中市政府斥資優化大坑體訓場，全新升級營造12個好玩又有趣的森林體驗設施關卡，刺激又好玩的設施吸引許多遊客前來挑戰，近期統計數字顯示，大坑1號步道遊客人數由去年7月的4000多人成長至12月已達2萬6000多人，相較設施優化前成長達6倍以上，帶來卓越的效果。

台中市觀旅局長陳美秀表示，自去年8月優化完成後開放大坑體訓場近半年以來，大坑體訓場陸續新增各項便民措施讓遊客十分有感，獲得許多遊客正向反饋意見，遊客表示，「整體設施挺親民的，玩起來刺激且耗體力，把電放光光，大坑體訓場是最佳選擇！」、「讓孩子體驗山林設施，非常有挑戰性跟成就感。」、「一層層關卡相當有趣，回憶起小時候也喜歡到大坑體訓場跑跑跳跳。」

觀旅局表示，將持續傾聽遊客回饋意見，歡迎各路好手不吝前往體訓場施展武林絕活，挑戰各項遊憩設施。

觀旅局建議，欲開車前往位於大坑1號登山步道0.4K處的體訓場，請將愛車停放於大坑1號登山步道停車場，再步行約5至10分鐘路程，即可抵達體訓場；同時也建議民眾搭乘台中市第1條登山型觀光公車「66副」路線，自捷運與台鐵松竹站東側的軍福十九路發車，經捷運舊社站後於大坑1號登山步道站牌下車。

觀旅局提醒，大坑體訓場僅開放13歲以上民眾使用設施，在使用設施前可先行至台中觀光旅遊網參閱各設施簡介及操作引導，並注意個人安全，此外每周四為例行休園日不開放，以利安排場域設施檢查及維護場域品質。觀旅局也建議，若有年幼孩童想體驗森林遊憩設施，可前往大坑風動石公園體驗難度較低的相思滑道及爬網等設施，也十分有趣好玩。