平板玻璃Q2後可望回溫 台玻營運成長可期

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台灣房地產景氣進入調整；中國大陸經濟低迷，兩岸平板玻璃需求疲弱，不過今年在價格止跌回穩，市場認為平板玻璃產業環境可望在第二季後需求會回溫往上。

市場預期，台玻(1802)去年營運基期低，在價格回升下，今年上半年的營收應會有成長，但幅度不大，約有低二位數。

受惠平板玻璃價格從去年第四季回升，台玻2023年合併營收456.19億元，有4.01％的年成長。

今年以來，中國大陸平板玻璃價格比去年同期約上漲13-15％。

在中國經濟和政策不確定因素影響，台玻預期今年平板玻璃市場前景困難度增加，不過，台玻將持續透過升級產品及改善製程來提高產品利潤及降低生產成本，包括升級現有加工產線、全面智能化及自動化生產等方式因應。

平板玻璃業務占台玻約7成營占；另一主要產項玻纖事業，受全球需求疲軟、經濟復甦停滯、外部需求大幅度下降影響，導致市場價格下跌，並因調節產能使單位生產成本增加，導致台玻去年的玻纖事業處於虧損。

由於經濟前景不明朗，短期市場需求變化不大，台玻預期，至2024年中，才能由外銷訂單判斷玻纖景氣回復狀況；長期而言，評估要到2025-2026年整體玻璃纖維銷售狀況可望回復正常水準。

目前市場看好台玻玻纖事業中的，主要是台玻低介電玻纖布與國內外各知名銅箔基板(CCL)廠搭配，已陸續在各大國際終端廠取得認證，用於5G行動通訊基礎建設、高階伺服器、車載裝置、高階顯卡等用途。在5G高頻高速性能將推升光通訊需求升級，將可帶動台玻低介電玻纖布的市場。