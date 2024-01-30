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中企北美辦公場所遭搜查 陸回應維護中企和公民合法權益

  • 中時即時 李文輝

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中國大陸商務部網站30日消息，中國商務部新聞發言人就美搜查在美中資企業答記者問。有記者提問：近日，有媒體報導一中資企業北美辦公場所遭到美國有關部門現場搜查。對此，發言人強調，美方應立即停止對中國企業和商務人員的滋擾，提供安全、透明、公平的營商環境。中方將密切關注事態發展，堅定維護中國企業和公民的合法權益。

發言人稱，中方注意到有關報導。近期，美方多次突擊搜查在美中資企業，盤查盤問在美從事商務活動的中方人員，查扣手機電腦等個人設備，滋擾中國企業和商務人士，嚴重影響企業正常經營活動，損害中國企業對美投資的信心。 美方應立即停止對中國企業和商務人員的滋擾，為他們提供安全、透明、公平的營商環境。中方將密切關注事態發展，堅定維護中國企業和公民的合法權益。 據此前報導，三祥科技1月22日公告，美國當地時間2024年1月18日（北京時間2024年1月19日），美國有關執法部門對公司的全資子公司三祥北美辦公場所進行了現場搜查。截至公告披露日，公司尚未收到美國有關執法機關出具的關於此事項的相關進展文件。 截至公告披露日，公司已聘請專業律師應對相關程序。公司正在全面評估此事件對公司造成的潛在影響，並將積極與相關部門溝通，做好應對工作。

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