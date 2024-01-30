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台61線苗栗竹南段6處路口 過年初三到初五將封閉

  • 中時即時 李京昇
台61線苗栗竹南段6路口，春節期間將封閉。（苗栗工務段提供／李京昇苗栗傳真）
台61線苗栗竹南段6路口，春節期間將封閉。（苗栗工務段提供／李京昇苗栗傳真）

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春節連續假期即將到來，公路總局中區養護工程分局30日指出，因應台61線全線通車後連假期間湧現的返鄉及旅遊車潮，為有效疏解台61線北上車流，2月12日初三至2月14日初五止共計3天，將封閉台61線竹南段等6處路口。

苗栗工務段段長黃陳全表示，依春節假期特性及交通趨勢，2月10日初一到13日初四多為遊憩旅次；2月14日初五多為返回工作地旅次，預估這幾天台61線下午至晚間出現大量車潮。

因此2月12日至2月14日每日中午12時至晚間24時，高速公路局封閉苗栗縣竹南鎮國3西濱交流道北向匝道，如要行駛高速公路請往北直行至香山交流道，往濱海地區請繼續直行台61線。

因應台61線全線通車後連假期間湧現的返鄉及旅遊車潮，為有效疏解台61線北上車流，將於2月12日初三至2月14日初五止共計3天，每日中午12點至晚上21點，依時段封閉台61線89K＋670冷水坑(龍好街11巷)路口、台61線91K＋250復興路口、台61線92K＋330中美里路口、台61線92K＋900保福路口、台61線94K＋200竹南垃圾場路口及台61線101K＋300苗11大山腳路口等6處平交路口。

平交路口封閉係採快慢車道以交通錐、連桿阻隔，路口時制改採閃光時制，主線車流不受號誌影響續進，封閉期間支道可由側車道進出，呼籲用路人如需穿越台61線封閉路口務必提前改道。

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