鎧俠推出業界首款 UFS 4.0 版 汽車應用嵌入式快閃記憶體裝置

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全球記憶體解決方案領導者鎧俠株式會社宣布為業界首款通用快閃記憶體(UFS) 4.0版提供樣品，特別專為汽車應用設計的嵌入式快閃記憶體裝置。這些全新高效能裝置以小型封裝提供快速嵌入式儲存傳輸速度，專為車載資通訊、資訊娛樂系統及ADAS等各種新一代汽車應用打造而成。

鎧俠率先引進UFS技術，持續推動技術發展，全新UFS 4.0版裝置將創新的BiCS FLASH 3D快閃記憶體和控制器整合於 JEDEC標準封裝中。UFS 4.0整合MIPI M-PHY 5.0和UniPro 2.0，並支援高達每通道每秒23.2十億位元(Gbp/s)或每部裝置 46.4 Gbp/s的理論介面速度，其UFS 4.0 與UFS 3.1向下相容。

鎧俠UFS 產品效能提升，包括大約+100％的循序讀取速度和大約+40％的循序寫入速度，使汽車應用可利用5G連線優勢，縮短系統啟動時間，並提供使用者更好的體驗。

全新鎧俠裝置支援高速連結啟動序列(HS-LSS)功能，使裝置和主機間的連結啟動(M-PHY和UniPro初始化序列)能以快於傳統UFS的HS-G1 A級速率(每秒1248 百萬位元) 執行，相較於傳統方法，預期將使連結啟動時間縮短約70％。

全新UFS 4.0版裝置支援進階特色和功能，可滿足嚴苛的汽車應用要求，包括重新整理功能-更新降級資料以改善資料可靠性，即使在嚴苛、高要求車內環境也能防止資料損毀。高階自我診斷功能，可讓使用者能夠從UFS裝置檢視重要資訊，以便採取預防措施。

全新鎧俠裝置推出128、256和512 十億位元組(GB)的容量，支援廣泛的溫度範圍，符合AEC-Q100 Grade2要求，提供增強的可靠性功能，滿足複雜的汽車應用需求。

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