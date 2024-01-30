英蓋爾獨家推出鄧肯泰勒「PORT ELLEN 1983／40年」絕世珍稀威士忌

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鄧肯泰勒威士忌以其卓越的釀酒技藝和深厚的釀酒歷史聞名，這次再度推出極高評價的「絕世珍稀」酒款PORT ELLEN 1983/40年單一桶單一麥芽威士忌原酒，由英蓋爾精品洋酒獨家引進台灣。

這款全球限量發售的酒款，來自編號667酒桶，為1983年3月16日蒸餾，2023年裝瓶，是Port Ellen酒廠40年珍稀之作，同時也是該酒廠歷史上最後一批生產的威士忌之一，令人難以置信的是，距離Port Ellen酒廠在1983年5月結束營業僅有幾周之隔。

橡木桶最初存放地點位於蘇格蘭艾雷島，2010年被搬移至鄧肯泰勒蘇格蘭亞伯丁郡總部的酒窖中完成陳年，再進行裝瓶。每個玻璃瓶身都是精心手工製作，並按照裝瓶順序編號，同時附有官方簽名證書，展現了鄧肯泰勒一貫的品質保證。

此款酒液散發著古典金黃色澤，經典艾雷島雪莉酒香中充滿糖蜜太妃糖、皮革、黑莓和草莓的誘人香氣。口感濃厚，太妃糖糖蜜交織豐富水果風味，細緻中帶有烘烤山核桃的滋味。悠長持久的尾韻中，黑苦巧克力和烘烤橡木辛香緩緩浮現，令人回味再三！

鄧肯泰勒PORT ELLEN 1983/40年單一桶單一麥芽威士忌，絕對是一款值得珍藏的蘇格蘭威士忌經典大作，它不僅是一瓶威士忌，更是一段歷史的見證，一種奢華與匠心的極致藝術！每一滴酒都敘說著屬於PORT ELLEN 1983的獨特故事！

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