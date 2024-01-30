台北高檔飯店＋1 台北嘉佩樂酒店年底開幕

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

全球知名的Capella Hotels and Resorts嘉佩樂酒店及度假村隆重宣佈，Capella Taipei臺北嘉佩樂酒店將於2024年底開幕。酒店位於有臺北市最美林蔭大道之稱的敦化北路，緊鄰繁華的南京東路商圈以及人文薈萃的民生社區，並與松山機場僅有五分鐘車程。賓客來此就像置身於城市綠洲，身處繁華但能享受一方幽靜。

臺北嘉佩樂酒店的外觀由操刀東京六本木知名地標的日本地產開發商「森大廈」擔任規劃設計總顧問。酒店規劃有86間客房和套房，由備受讚譽的全球知名設計師André Fu設計事務所擔綱。旅宿空間處處巧思，兼容並蓄地展現細膩的人文精神與現代活力；加上嘉佩樂最為人稱道、匠心獨具的顧客服務，將帶給賓客無與倫比的在地體驗，臺北嘉佩樂酒店勢必成為臺灣最受矚目的觀光新地標。

嘉佩樂酒店及度假村於2023年被全球知名媒體Travel ＋ Leisure雜誌美國版選為「世界旅行獎最佳酒店品牌」， 旗下新加坡嘉佩樂酒店和曼谷嘉佩樂酒店也在2023年入選全球最佳酒店Best 50榜單。

嘉佩樂對奢華的定義是藉著故事敘述的方式，雕琢出真實、有意義的深度旅行體驗。只有當賓客在旅行中將其身心靈沉浸於當地文化、歷史及環境時，每個旅程才得以展現真正的生命力。Capella Living Room 是每一個嘉佩樂酒店的精髓所在， Capella Culturists 將在此空間細心規劃專屬遊程，給賓客呈現與眾不同的深度旅遊體驗。

嘉佩樂酒店集團總裁 Cristiano Rinaldi 表示：「臺北是一個充滿文化活力和頂級市場發展潛力的城市，臺北嘉佩樂不僅是一間酒店，更讓賓客享受豐富文化傳承。不僅是一趟旅行，更是賓客難以忘懷的美好回憶，為奢華旅行寫下的全新篇章。」

臺北嘉佩樂酒店的設計概念源自André Fu漫遊臺北的個人反思，一個活力與詩意交匯的地方。André Fu的臺北印象包括了現代化的舒適、別具風格的娛樂生活及身心富足的感覺，在熱鬧都市裡還能悠享的世外桃源。

嘉佩樂的品牌願景是透過結合傳統、探索、個人特色、及創新驚喜等元素，形成一種當代的、匠心獨具的敘事風格詮釋酒店所在的城市，而這正是這個時代旅人所追求的。從酒店展現的設計典範到細膩的室內裝潢細節，提供賓客極精緻的體驗，代表André Fu寫意奢華(relaxed luxury)的當代設計，將會讓賓客沉醉不已。