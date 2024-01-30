獨居翁車禍、熱水器壞掉心情差 嘉縣衛生局結合民間資源送暖

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嘉義縣溪口鄉獨居黃姓老翁經濟狀況不佳，日前家中熱水器壞掉，天冷沒熱水洗澡，又剛好出車禍，萬念俱灰下，試圖輕生被附近鄰居發現，嘉縣衛生局結合華山基金會、舜禹慈善基金會前往關心老翁，並協助安裝熱水器，衛生局長趙紋華呼籲民眾多關心身邊親友，給予支持，讓對方心靈不孤單！

嘉義縣社區心理衛生中心近期已兩度讓獨居長者走出陰霾，民雄鄉一名老翁得知罹癌又無親屬照顧，跟鄰居自述想輕生，幸好村里人員警覺，通報社區心理衛生中心，人員在村長陪同下前往關懷老翁。至於溪口鄉獨居黃翁也在車禍病痛後試圖輕生，訪視員關懷後，老翁情緒明顯緩和。

得知黃姓老翁家中熱水器損壞無力修繕，衛生局長趙紋華皆同當地村長、華山基金會、舜禹慈善基金會前往探視，透過民間資源協助，為老翁安裝熱水器，讓黃翁不需頂著刺骨低溫洗冷水澡。

根據衛福部統計，65歲以上長者輕生死亡率高居各年齡層之冠，輕生原因以「久病不癒之生理疾病」為最高、次為「精神健康及憂鬱傾向」及「情感、人際關係議題」，趙紋華說，嘉縣積極推動心理健康促進工作，整合公、私各單位，建立自殺防治網絡，透過篩檢、通報、介入，守護長者身心健康。

趙紋華說，「珍愛生命守門人」就是自殺防治「早期發現、早期干預、早期協助」的關鍵角色，歡迎民眾加入守門員行列，另也提醒，愈接近年節，少數民眾愈需要關懷、幫助，提醒鄉親多關心身邊親友，年節期間心衛中心不打烊，有需要民眾可多加利用。 ★中時新聞網關心您：如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單；勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽。請撥打1995、1925或張老師專線：1980。