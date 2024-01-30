台中立委黃國書將卸任 挽袖春聯揮毫透露未來動向

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台中市樂成宮30日舉辦「春節揮毫贈春聯」活動，邀請知名書法家蕭世煌及立委黃國書帶頭陣現場揮毫；黃國書即將卸任立委，鄉親排隊索春聯也關心未來動向。黃國書說，他會投入藝術工作，位南區的服務處將持續服務，所成立的知書文教基金會將推動慈善公益、藝文活動。

樂成宮「春節揮毫贈春聯」活動邀請書法家蕭世煌、黃國書帶領書法志工10多人，現場為民眾揮毫寫春聯，樂成宮董事長、前民進黨資深市議員何敏誠及市議員鄭功進等人與會，廟埕擠滿索取春聯民眾。

黃國書自1998年起擔任5屆台中市議員，2015年在立委中六選區補選獲勝，連任至2021年間宣布不再競選，他深耕地方多年，也是知名書法家，曾舉辦多次大型書法個展，他即將卸任立委、現身揮毫會場，民眾大排長龍索取墨寶，並關心他未來動向。

黃國書表示，他將投入藝術工作，過去位於南區的服務處會持續服務鄉親，所成立的知書文教公益協會持續推動慈善公益、藝文活動，他今年春節前參加揮毫贈春聯活動，祝福鄉親「龍年行大運」。

何敏誠則說，樂成宮已有273年歷史，每年舉辦大型未婚聯誼及公益活動，尤其投入公益在全國宮廟名列前茅，即將到來的農曆龍年是非常吉祥的一年，樂成宮春節期間將發放限量錢母。

書法志工為民眾書寫「客製化」吉祥話春聯，蕭世瓊說，很多民眾自創諧音春聯，有「欣欣向龍」、「衣錦龍歸」等吉祥話，創意又有趣；還有書法志工現場提供「好彩頭」等圖樣，頗受歡迎；鄭功進則提索「財源功進」春聯，讓現場民眾大讚有創意。