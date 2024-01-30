台東重癱女「連人帶床」住前廊 風吹日曬逾10年

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台東胡姓女子車禍重癱長年臥床，仰賴兄長輪流照護，然而住處空間狹窄，無處放置護理床，胡女被迫「連床帶人」住在前廊，忍受風吹日曬逾10年，經縣議員嚴惠美資源連結，由台灣心義工隊協助蓋新房，農曆年前搬遷入住，胡家人感動落淚。

現年64歲的胡姓女子家住台東縣東河鄉，37年前因車禍痛失丈夫及孩子，她雖倖存卻不良於行，由2位兄長扛起照護及經濟重擔，清苦度日，長年向親友租賃住屋；臥床的胡女礙於屋內空間狹隘，被迫「連床帶人」睡在僅有屋簷遮蔽的前廊。

台東縣議員嚴惠美拜票過程中得知此事，媒合台灣心義工團趕在農曆年前完成胡家新屋，空間配置5間臥房，滿足胡家兄妹居住所需。理事長李志強指出，出動160人次、耗時8天建造全新鋼構平房，電視、冰箱、洗衣機、沙發及熱水器一應具全，扣除人事成本，總花費約85萬元。

「怎會有人睡在走廊上？」縣議員嚴惠美說，當下看見胡女睡屋簷下非常震驚，但受限於胡家現址非自有土地，花費1年多時間才媒合成功，並解決用地問題，她再也不用忍受冬天的刺骨寒風。

東河鄉公所社會課指出，胡家早年列為低收入戶，隨家庭成員子女成年後福利身分改變，但目前仍領有身心障礙生活補助，胡姓女子棲身屋簷至少10餘年。