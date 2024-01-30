春節到來採購人潮湧 竹南傳統市場開放路口中線停機車

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年關將屆，苗栗縣竹南鎮第二傳統市場及後龍鎮中山路市場年貨大街即將開張，竹南警分局特地規畫2月1日至2月8日每日8時至16時，為期8日，針對第二傳統市場及中山路市場年貨大街周邊路口疏導管制，另2月6日至2月8日開放自由街中線機車停車位置，分別延長至光復路與延平路口，方便民眾採買年貨。

有感逢年過節年貨大街採購人潮熱烈，鄉親紛紛出門採購年貨準備過好節，竹南警分局規畫春節期間，對第二傳統市場及中山路市場年貨大街周邊路口疏導管制，嚴加防制、取締違規停車，落實路口淨空不打結，確保交通暢行。

此外，竹南鎮第二傳統市場年貨大街特規畫2月6日至2月8日開放自由街中線機車停車位置，分別延長至光復路與延平路口，同時上午8時至12時禁止四輪以上汽車進入，以增加採購人潮機車停放位置，便利大家為年節做準備。

另竹南警分局日前因應113年度重要節日安全維護工作，成立春節期間交通疏導緊急應變中心，輪值人員將運用Google雲端街景及影像監控系統隨時監管，倘發現短時間大量湧入採購人流及車潮，將立即通報執勤人員即時疏處並加強管制。

警局也呼籲民眾採購年貨，盡量避開熱門時段，並恪遵相關交通規範及疏導作為，切勿違規停車，警方將嚴加把關路口淨空，確保交通順暢，讓鄉親開心採購年貨、平安順暢回家。