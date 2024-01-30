萬華社宅城市藝術季開幕 蔡明亮稱對西寧國宅用情至深

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台北市都發局針對萬華區的社宅「青年二期、莒光、福星基地」，打造的社宅公共藝術計畫《給平凡人的萬華散策》城市藝術季，今(30)日下午在中山堂開幕；藝術家代表、導演蔡明亮直言自己與萬華、西門町與西寧國宅情感深刻，很感謝能藉此機會看西寧國宅最後一眼，「全台灣人都應該來看西寧國宅」。

都發局表示，本次策畫舉辦《給平凡人的萬華散策》城市藝術季展覽是萬華區3處社宅基地公共藝術計畫的階段性成果展，由台北市副秘書長張溫德、都發局主任秘書史維斌、蔡明亮及策展團隊恆冠創意共同為展覽拉開序幕。

都發局指出，除在莒光社宅可見永久性藝術品外，還有20位藝術家透過影像、行為藝術、協作共創等多元手法展現田野調查過程、藝術成果，展覽地點遍布中山堂、樹心會館、剝皮寮歷史街區、莒光社宅、台北植物園南門町三二三、水谷藝術、心起町等7個場域，帶入萬華街區的生活樣態。

都發局表示，過去三十年，蔡明亮拍攝許多西門町的影像，使得他的電影成為另類的在地空間記錄，而這次展覽核心中山堂光復廳將展出蔡明亮導演新作《西寧國宅》，作以「西寧國宅」作為主要拍攝場景，紀錄了住戶的身影與日常，希望在西寧國宅即將拆除改建之際，能與觀眾一同用鏡頭進行最後的凝視。

張溫德表示，長期以來市府以務實的態度興辦社會住宅，並持續推動多元的社會住宅服務政策，而公共藝術計畫亦為社宅政策重要的一部分，台北市社宅公共藝術以「家在台北-HOME TO ALL」作為核心理念，除設置永久性藝術品，也辦理一定比例的「藝術社會工程」，希望透過多元的創作與活動，連結社宅與周邊鄰里，讓社宅不再只是建築物，而是成為一個能夠創造出對話、共識、合作機會的公共空間，成為一個市民共同生活的家，打造共創共融的城市願景。

蔡明亮坦言對萬華、西門町地區情感深刻，跟西寧國宅也結緣非常深，自己第一部影視作品就是拍西門町，且是以西寧國宅當作主角的家庭背景，後來拍的電影「洞」也是在西寧國宅。

他說，西寧國宅是個很神奇的地方，處在很荒誕、複雜的狀態，幾乎變成一個藝術作品、藝術場景，所以非常感謝能夠邀請自己再來看西寧國宅最後一眼，全台灣人都應該來看西寧國宅。