電馭新物種旗艦Gogoro Pulse 限時預購可享優先交車禮遇

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Gogoro 持續引領電動化浪潮，今（1/30）日重磅揭曉全新高階旗艦車款Gogoro Pulse1，新車採用跳脫過往設計思維的車身外觀，以及扭力輸出高達 42 Nm 的全新動力系統，同時搭載科技滿檔的安全、舒適配備；透過超低風阻外型實現流體力學最佳化，從靜止加速到時速 50 公里僅需 3.05 秒，領先業界的 10.25 吋全景高清觸控儀表板，結合市場同級機車首見的數位矩陣式頭燈，帶給用戶前所未有的騎乘快感與創新體驗！

Gogoro Pulse 計畫提供三種車型，建議零售價自 $109,800 元起（不含任何補助），即日起展開限時預購計畫，2/29 前預付 $3,000 元並於指定時間內完成購車程序者，即加送配備與享有優先交車禮遇，預計於 2024 年第二季下旬開始陸續交車。

Gogoro 創辦人暨執行長陸學森表示：「創新是 Gogoro 的 DNA，十年來我們不斷探尋電動機車的諸多可能性，優異性能與智慧科技備受市場認可。Gogoro Pulse 為追求極致熱血而生，我們嘗試將二輪造車工藝與技術推向更高層次，不僅重塑大眾對於電車的想像、帶領智慧電動機車邁入新紀元，同時也引領機車產業再次重大突破。」

Gogoro Pulse 以 Aeroforce 空氣力學設計呈現截然不同的造型，以氣流動態模擬除去不必要的銳角，彷彿以「風切」雕琢極具未來感的車身外觀，肌理分明且簡潔流暢，一方面實現全車車身的超低風阻、另一方面引導氣流達成絕佳散熱，如前土除增加長形導流孔、空力導流底盤採用飛行機翼「NACA 翼型」設計，合力引導氣流冷卻動力系統，保持穩定優異的效能。

Gogoro 在動力性能上再次挑戰極限，全新 H1 萬轉永磁同步馬達、空水冷複合式散熱與 Hypercore 電控核心組成新一代 Hyper Drive 動力系統，H1 馬達轉速可達 11,000 RPM，馬力輸出達到 9 kW (12.07 HP)，軸扭力更來到驚人的 42 Nm (4.28 kgf-m，經減速齒輪後輪上扭力放大為 378 Nm)，從靜止加速到時速 50 公里只要 3.05 秒。TSR 冠軍車手精心調教結合 AI 模擬演算，新的動力系統提供隨傳隨到的動力和瞬間釋放的爆發力，讓騎士更自在的享受與操控騎乘過程中的每分每秒。

新開發的空水冷複合式散熱系統 (Dual Cooling System)，H1 馬達依賴氣流保持冷卻，馬達控制器則採用循環水冷。優化後的 Hyper Drive 動力系統，於相同的轉速與輸出力矩之下，較前代 G2 水冷馬達多出 74.7% 的高能源效率運作區間，在性能與效能同步增長間找到最佳的平衡點。

Gogoro Pulse 配備獨家研發的二輪數位矩陣式頭燈，具有 13 顆 LED 照明單元與主動彎道輔助燈，整體照射角度大幅擴增至 80 度，而最大發光強度更達到 14,000 燭光，是採用同為 Class D 大燈的 Gogoro SuperSport 的兩倍。主動彎道輔助燈 (Active Cornering Light) 會依照車輛過彎的角度，兩段式自動補足彎道角落照明，確保騎士可以同時看清車前與彎道側方的路況。新車也同時配備全新造型尾燈，以 3 群、6 組共 20 顆 LED 組成的尾燈燈組，不僅清楚明亮，也配置急剎後車警示 (Emergency Brake Light)，在車速陡降時，快速閃動提醒後方用路人注意。

iQ Touch HD 數位儀表提供完整即時的車輛狀態數據，大幅提升騎乘便利、安全與樂趣。10.25 吋的全景高清觸控螢幕整合實時騎乘數據、地圖導航與即時路況、GoStation 電池交換站地圖，多種騎乘模式配合裝置於車輛龍頭選配的「騎乘模式旋鈕」，騎士可依據自身偏好在「續航 / 泥地 / 都會 / 長途 / 賽道 / 自訂」等六類騎乘場景與「彈射起步模式」中快速切換。

全景高清觸控螢幕搭載高通新一代 Qualcomm Snapdragon QWM2290 晶片，展現豐富的數位功能與出色的人機互動介面，並可透過熱點實現即時連網。隨著全球對永續生活和電動化運具的需求不斷成長，高通技術公司為兩輪車和新型汽車等領域提供智慧解決方案，推動都會交通轉型。高通技術公司產品管理副總裁 Laxmi Rayapudi 表示：「我們很高興看到高通的 Snapdragon 數位底盤 QWM2290 系統單晶片運用在Gogoro最新旗艦車款上。我們期待與 Gogoro 合作，進一步擴展 Snapdragon 數位底盤 QWM2290 系統單晶片，提供更高的騎乘安全性與豐富的數位服務，為微移動產業建立更多創新典範。」

Gogoro Pulse 先鋒預購計畫即日啟動，2/29前預付 $3,000 元即享優先交車禮遇，老車主預購加碼送 4,000 點，Gogoro Pulse 計畫推出三款車型 (Gogoro Pulse, Gogoro Pulse Pro, Gogoro Pulse Ultra)，不含補助建議零售價自 $109,800 元起，預計於 2024 年第二季下旬開始交車。

即日起至 2/29，Gogoro Pulse 先鋒預購計畫限時展開，只要在官網完成線上支付 $3,000 元並於指定時間內完成購車程序，即可享有優先交車席次並加送配備等禮遇，成為首批擁有 Gogoro Pulse 的騎士。$3,000 元預付金於簽署正式購車契約時將轉為部分購車定金，Gogoro 屆時將通知已預購的消費者，於指定時間內至 Gogoro 門市完成購車程序，即可優先配車。

Gogoro 為老車主獻上專屬禮遇，凡擁有 2017/12/31 前出廠之 Gogoro 車輛的車主，於活動期間線上預購 Gogoro Pulse 並於指定時間內至門市完成購車手續，加碼送 4,000 點 Gogoro Smart Points。1 點 Gogoro Smart Point 相當於 $1 元，可用於直接折抵每月電池資費，購車、維修保養等 Gogoro 門市任意消費，以及每趟 GoShare 騎乘費用，或於 App 兌換 Gogoro 網路商店購物金。