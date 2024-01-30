北花線運量低、虧損大！ 南港花蓮2路線2／1聯合排班

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隨台鐵近年大量投入新式列車提升東部幹線運能，客運載客量每況愈下，業者無法負荷龐大虧損，紛紛忍痛喊停或調整班次，其中羅東往返花蓮201線3月1日起停辦半年，南港往返花蓮1663線及1071線2月1日起實施聯合排班提供服務，南港、花蓮每天僅發1班次，等同砍半班次，降底營運成本。

台北往返花蓮的火車票在蘇花改還未通車前，每逢假日一票難求，蘇花改通車後，公路局開通台北、羅東直達花蓮的客運路線，包括3條北花線客運，為首都客運1580線（板橋-花蓮）、台北客運1071線（南港-花蓮）和統聯客運1663線（南港-花蓮）等，及國光客運、葛瑪蘭客運聯營201線（羅東轉運站-花蓮轉運站），協助解決火車運量供不應求的問題。

雖然客運票價低，但搭乘時間長，如遇尖峰時段，花蓮到宜蘭、台北至少需要3小時，民眾大多以火車為優先考量，買不到車票才會退而搭乘客運，且台鐵近年大量投入EMU3000新式列車增加北迴線及東部幹線運能，以致客運搭乘人數愈來愈少，每次出車平均只搭載1至2人，甚至常碰上空車狀態，因著虧損愈來愈多，最後面臨停駛命運。

其中，羅花線開辦迄今已虧損2000萬元，營運績效不如預期，經評估市場需求認為沒有必要浪費資源後，率先依照法規辦理停駛業務，自3月1日起試辦停駛6個月，1580線及1071線等2條北花線業者也因虧損高達近億元，隨後也表示明年期滿不再續營。

然而，在業者不續營之前，1663線及1071線兩條南港往返花蓮的路線今也宣布，2月1日起將實施聯合排班，其中1663線行駛2月、4月、6月、8月、10月、12月等偶數月，1071線行駛3月、5月、7月、9月、11月等奇數月，每天僅1班次，發車時間為南港轉運站上午8時發車、花蓮轉運站下午4時發車