Garmin全台最大品牌店-台中中科店開幕 唯一自行車、跑步、高爾夫運動科學體驗空間

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全球衛星導航與智慧穿戴領導品牌Garmin正式宣布，品牌台中中科店於台中市西屯區福科路168號開幕啟動！坐落於國道一號台中交流道下，門市2層樓近百坪商品展售及室內訓練體驗空間，店鋪承襲Garmin一貫高質感設計，以灰黑色系搭配木紋元素，以時尚簡約但不失溫度的Cozy風格打造全台最大品牌體驗店，為運動風氣熱絡的台中帶來全新健康時尚生活圈。

Garmin全新開幕台中中科店，門市一樓為產品展售空間，設有大面落地窗觀景座位區，寬敞動線讓消費者可擁有更愜意、舒適購物體驗；門市外設有自行車維修樁，備有維修工具及打氣筒，為車友打造中繼補給驛站；門市二樓設置全台唯一集結自行車、跑步、高爾夫運動科學的多元體驗空間，包含跑步機體驗區、Tacx室內單車訓練台體驗區、雷達高爾夫訓練儀體驗區以及專業自行車量測場域，邀請消費者一同來店體驗業界最多元的Garmin專業運動生態系，深入了解各項運動科學帶來的全新健康生活體驗。未來將規劃預約制的多元體驗活動，並備有淋浴間供體驗者使用，消費者若對產品有任何使用問題或是維修需求，門市內也可提供更新檢測與維修送件服務。

Garmin自2019年收購全球最大室內自行車訓練品牌Tacx、2020年收購全球最頂尖生理數據分析公司Firstbeat Analytics，軟硬體全面升級並持續擴大Garmin自行車生態系，自2022年更成立專為車友打造的Garmin Cycling Club(GCC)自行車俱樂部，以獨步全球的Garmin騎乘科學為基礎推出多元主題式約騎活動以及邀請業界知名選手舉辦騎乘科學講座、分享珍貴的海內外賽事經驗，引領車友透過精準數據分析規劃訓練、提升騎乘體驗，至今已有超過10場大型主題約騎活動，其中也攜手台灣觀光局推動永續觀光發展，邀請亞洲10國GCC自行車大使來台騎乘最負盛名的KOM路線，挑戰爬升海拔3275公尺、長達105公里的東進武嶺，帶領亞洲車友以自行車探索台灣道地文化、體驗經典壯闊之美。歡慶Garmin台中中科店開幕，特別邀請單車網紅曾晴與張榮斌心理師及台中在地自行車隊Team CYTO，帶領80位車友從中科店出發，騎乘台中知名的松鼠坡及望高寮自行車路線，打造中科店成為中部車友約騎最佳聚集地，今年也將在北中南各地店點持續推出主題約騎活動，以及以環法自由車賽為主題的線上挑戰賽，歡迎喜愛挑戰自我的車友一同參與。

為了提供車友能夠不受場域、天氣限制的訓練騎乘體驗，Garmin推出Tacx系列自行車訓練台，以實景模擬騎乘、內建超過250條世界知名自行車賽道，為車友帶來極致沉浸式體感與實景視野，Tacx採用動態慣性擬真技術，高度模擬戶外騎乘路感，除了坡度變化還有柏油、鵝卵石、礫石路面的震動，甚至結冰路面也能模擬逼真打滑感，讓車友在家也能線上約騎台灣知名路線及世界級賽道，盡情享受衝刺快感。近期Garmin全新推出Tacx NEO Bike Plus旗艦版自行車訓練台、搭配Tacx NEO 2T Smart智慧訓練台的 Tacx NEO Motion Plates動力板，都可在Garmin台中中科店現場體驗。