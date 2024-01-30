2023台灣PGA巡迴賽中部年終感恩餐會 圓滿落幕

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

2023台灣PGA巡迴賽中部年終感恩餐會日昨在台中頂粵吉品餐廳舉行，共有50多位贊助廠商及貴賓出席此盛會，TPGA理事長陳榮興在餐會上特別感謝中部所有的企業贊助商丶贊助球場與個人，並在現場播放2023台巡賽選手傑出獎項表揚頒獎典禮的影片，包括TPGA台巡賽丶ThreeBond TPGA挑戰巡迴賽及肇喜登峰巡迴賽年度獎金王及媒體評審團票選出的年度最佳球員獎、年度新人獎丶台巡賽10大好球以及介紹終身貢獻獎得主三商集團榮譽董事長翁肇喜與緬懷貢獻獎得主三花棉業已故董事長施純鎰。

TPGA理事長陳榮興表示，今年是第二年來到台中頂粵吉品餐廳舉辦年終感恩餐會，非常感謝中部地區在他以往三年理事長任期內，對TPGA非常多的支持與貢獻，今年中部又將再增加一場挑戰賽，選手們的進步更可預見。

2023年中區的企業與贊助商冠名贊助舉辦了五場台巡賽及一場ThreeBond挑戰賽，包括台巡賽的彰化公開賽在彰化球場丶肇喜登峰巡迴賽環台公開賽在台中國際球場丶鼎邦菁英邀請賽在全國球場丶肇喜登峰巡迴賽苙億公開賽在台中球場丶台玻台豐公開賽在台豐球場及ThreeBond頂粵聚得挑戰賽在空軍清泉崗球場。

信福國際開發董事長江青龍也是頂粵吉品的股東之一，已允諾繼去年首度聯合冠名贊助一場挑戰賽後，今年首次單獨冠名贊助ThreeBond頂粵吉品挑戰賽；而佳運重機械工程董事長張林桂今年也將首次冠名贊助舉辦ThreeBond佳運挑戰賽。另外，江青龍董事長不但贊助今天中部感恩餐會的費用，還允諾贊助未來三年每一年的中部年終感恩餐會費用，

陳榮興理事長今天在台巡賽（中部）年終感恩餐會致詞時，真情流露，他說：「我真的很熱愛職業高爾夫運動，一路走來，尤其是過去三年擔任理事長職務期間，有苦有樂，來到台中特別有感觸，點滴在心頭，有你們真好！」

他希望未來三年連任期間能繼續獲得更多的企業與廠商贊助比賽，讓更多的年輕選手能持續進步，逐漸進軍國際高壇。而雙橡園開發執行長王慶瑞則表示，期許未來TPGA需要頂粵吉品餐廳最大包間舉辦感恩餐會，他們也將全力贊助。

2023年台灣PGA台巡賽總計有15場，挑戰巡迴賽9場，總獎金額共計新台幣一億2千萬元。2023台巡年度獎金王與最佳球員獎詹世昌丶ThreeBond挑戰巡迴賽年度獎金王曾豐棟丶肇喜登峰巡迴賽獎金王洪健堯丶年度新人獎呂孫儀。詹世昌蟬聯台巡賽年度獎金王及年度最佳球員獎，並是他自2008年轉職業後，2015年TPGA設立個人獎項以來，第三度拿下年度最佳球員獎，也是第三度獲得台巡賽年度獎金王頭銜。

2023年TPGA台巡賽獎金王詹世昌今年共贏得兩冠，包括一場肇喜登峰巡迴賽的老爺逐夢公開賽與三花TPGA錦標賽，另有三場前十；排名第二是洪健堯，第三名是劉永華；ThreeBond挑戰巡迴賽方面，今年九站賽程中，曾豐棟贏得挑戰巡迴賽獎金王頭銜；第二名詹頂立，第三名詹佳翰。

台灣福興工業公司為了激勵選手爭取最佳榮譽，今年連續第五年提供台巡賽年度獎金王與ThreeBond 挑戰巡迴賽獎金王選手額外獎金，不過今年不但獎金加碼又加名額，董事長林瑞章分別頒發台巡賽年度獎金與ThreeBond挑戰巡迴賽年度獎金前三名選手，第一名50萬元丶第二名30萬元丶第三名20萬元；以上六位選手皆獲得林瑞章董事長頒發獎金。