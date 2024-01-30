俞俊安打進農保公開賽前十名 取得AT＆T圓石灘職業業餘配對賽參賽資格

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中華台北選手俞俊安在週六結束的農保公開賽（Farmers Insurance Open）最終並列第六名，首度在美巡賽連續兩場比賽打進前十名，並獲得下週AT&T圓石灘職業業餘配對賽（AT&T Pebble Beach Pro-Am）的參賽資格，這是美巡2024賽季的第二場簽名賽事（Signature event）。

在前一週於美國運通高球賽（The American Express）並列第三之後，現年25歲的俞俊安在農保公開賽首輪取得單獨領先，但第二、三輪表現欠佳而排名滑落；不過，他最後一輪在托瑞松南球場繳出精彩的五鳥零柏忌67桿（-5），繼續維持他兩週來的好成績。

俞俊安最終以三桿之差輸給了奪冠的馬蒂厄帕文（Mattieu Pavon），帕文成為二次世界大戰之後首位在美巡賽奪冠的法國球員。俞俊安也透過了怡安揮桿五（Aon Swing 5）的積分排行，取得了下週在圓石灘舉行的總獎金2000萬美元大賽參賽資格。

日本球星松山英樹（Hideki Matsuyama）最後一輪交卡67桿，最終並列13名。新秀久常涼（Ryo Hisatsune）繳出70桿，最後並列33名。

畢業於美巡賽大學（PGA TOUR University）和光輝國際巡迴賽（Korn Ferry Tour）的俞俊安，在上個賽季因為半月板撕裂而缺席四個月。他很高興再次拿出強勢的表現。「我很高興本週和上週所做到的。我的意思是，連續打進前十名，這對我來說是第一次。我能看到自己正處於絕佳狀態，所以希望能繼續保持下去，希望能延續進入下週，希望持續在下週的簽名賽事有好表現。」前世界業餘排名第一的俞俊安說道。

他最後一輪成功打上了14個果嶺，推桿也相當火燙，在第四輪的推桿桿數優勢排名高居第二。他在第1洞就推進14呎博蒂，第3洞5呎，接著在第8洞推進10呎推桿，抓下第三隻鳥，前九洞負3桿。接著一路打平標準桿，然後在第17洞推進29呎鳥推，第18洞又以3呎輕鬆博蒂來結束比賽。

「我感覺今天和南球場的前兩輪相比，我的開球要好多了。這座球場的關鍵是開球要上球道，我做到了。推桿也非常扎實，幫助我推進了很多關鍵推桿，也推入博蒂推桿。」俞俊安說。

他很高興能回到著名的圓石灘，上賽季他在這場賽事並列第七名，之後因膝傷缺席四個月。「這絕對是我本賽季的一個目標。」俞俊安談到他希望透過怡安揮桿五積分繼續參加簽名賽事的目標時說道。而上個賽季在聯邦快遞盃積分榜排名前50位的球員，都能直接進入這些大賽。

「但我現在並沒有想太多，只是盡我所能，並希望每一次擊球都能達到我要的感覺。我真的試著專注於球場，但這絕對是本賽季的目標。」