「穿好鞋過好年」新春優惠登場

搶攻農曆年節換季商機，阿瘦皮鞋即日起推出「穿好鞋過好年」優惠活動，全國門市商品全面5折起，並祭出消費滿額贈，以及週週抽1萬、月月抽10萬等超值好康回饋，幫消費者拚經濟、省荷包。

阿瘦皮鞋表示，近年來結合專利鞋墊科技打造「ASO+阿瘦足健康」全新挺力健康氣墊鞋款，主打專利鞋墊科技，減壓抗震功能再提升，底部採用3D膠粒結構，後跟配置70顆氮氣囊，為足部注入強大的吸震緩衝性能，減緩行進時後跟、膝蓋的衝擊力；前掌採用分趾設計，並嵌入前掌彈力片，穩定腳趾、耐壓回彈，讓每一步都超省力，給予腳部最適當的支撐。此外以專利的奈米抗菌鞋墊與工研院獨家技術合作，打造大底後跟處增高5公分的梯型結構，穩定腳踝預防扭傷，行進時體態更加挺直，滿足現代消費者追求時尚與機能兼具的需求。

另值得一提的是阿瘦掌握AI趨勢，利用 AI 進行動態足壓量測提供選鞋建議獲得肯定，根據阿瘦足測大數據研究統計，現代人有步態異常的比例高達91%，其中罹患比例最高的的足部疾病以靜脈曲張、足底筋膜炎及足跟疼痛最常見，物理治療師建議，選擇包覆性佳、穩定性高的鞋款，搭配延展運動，有助舒緩足部不適情況。專家表示一雙鞋子適不適合長時間穿著，可以觀察鞋子的腳跟、鞋底、鞋身、鞋墊這4個地方，就能改善步態、預防傷害。包括:腳跟：用虎口握住鞋後踵，護踵夠硬才能在腳跟落地時減少晃動。鞋底：鞋底剛性要夠強，折起來非常有彈性或是折不太動，加上鞋頭前翹設計，保護走路過程中折動腳板的行為，往前推進也更輕鬆省力。鞋身：若舊鞋內側明顯變形，代表走路時腳會往內倒壓垮鞋身，鞋身內外側的強度要夠，就像多了一堵牆幫忙擋住。鞋墊：鞋墊應具備吸震、支撐、客製化等三項要件，一般鞋墊多半是為日常行走站立打造，運動時穿著反而可能導致扭傷等運動傷害，建議可使用客製化鞋墊來改善。

阿瘦行銷處洪宗暉經理表示「ASO+阿瘦足健康」自推出以來，憑藉對足部健康的訴求及卓越舒適的穿著體驗，受到廣大消費者喜愛，迄今已累積熱銷5萬雙，顯見民眾對「足健康」的重要性越來越加重視。農曆年優惠詳情及相關活動內容可逕覽阿瘦皮鞋官方網站www.aso.com.tw 或粉絲團www.facebook.com/a.s.o.tw查詢。