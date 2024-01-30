嘉磐暖冬公益市集嘉年華登場 逾百位弱勢孩童開懷大笑

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由嘉磐慈善基金會攜手台中西北扶輪社共同舉辦的「陪伴是最好的愛－嘉磐陪您永遠都在！」暖冬公益市集嘉年華，今（ 30）日下午暖心登場！在溜溜球大師楊元慶演出「讓夢轉動」魔幻大秀下，松鶴部落、一心育幼院和新竹綠光種子教室上百位弱勢孩童，在燦爛的陽光下開懷大笑！

適逢農曆春節前夕，嘉磐慈善基金會也邀請台中市都發局副局長謝美惠與台灣省建築公會聯合會榮譽理事長暨新業建設名譽董事長穆椿松，聯袂為巨幅「金箔巨龍彩繪春聯」畫龍點睛，祈願新的一年福運昌龍，龍行大運！

「陪伴是最好的愛－嘉磐陪您永遠都在！」暖冬公益市集嘉年華，今日也透過市集攤位舉辦「小小店長」體驗活動，讓孩子們能提前學習銷售與職場人際互動的技能，從「孩子喜歡的事」為出發點，為基金會資助的孩子創造機會，讓他們有更多的學習和看見，不僅給予孩子們展演的舞台，也透過活動的辦理，讓山上的寶貝們有機會學習探索藝術學程， 感受來自全世界的愛與幸福。

嘉磐慈善基金會董事長魏嘉銘表示 ： 「我們始終相信，愛與溫暖的正能量是會傳染的，嘉磐十幾年來，以拋磚引玉的初心致力公益， 也期待能以藝術職人成功經驗告訴孩子，用心做好每一件事，感動自然會發生！ 」

嘉磐慈善基金會公益課輔平台成立11年來，累計資助超過7895名孩童 ，近年來更從偏遠的雲林蚵寮海邊村莊擴及和平區深山松鶴部落；為了提倡環保理念，年年舉辦「二手惜物．雙手傳愛」二手衣傳愛行動，串連全台大募集，超過1萬件二手新衣，讓偏山的弱勢孩子們暖身又暖心。

魏嘉銘表示，嘉磐慈善基金會為了讓外界更了解偏遠小校真正的需求，不僅與古典廣播電台聯手前進深山，為德芙蘭小學製播一系列公益故事專題報導，透過廣播的力量，也讓更多人聽見和認識在台灣這片土地上，所有跟松鶴部落一樣的偏遠小校所共同面臨的課題和挑戰，還有許多正在山中發生的動人故事。

值得一提的是，嘉磐建設目前線上新案有台中南屯區「嘉磐惠文」，總銷45億元、北市八德街「嘉磐101」總銷13億元、華山「嘉磐雍翠」15億元，以及創下逾百萬元單價的北投「嘉磐日光」，總銷22億元；2024年Q4有望推出台北市「建國南路與長春路」新案，總銷30億元，以及台中市南區新案。

嘉磐建設執行長魏豪志表示，從5年前後的營建成本來說，每坪造價漲幅近1倍，未來在缺工議題未解下又有碳稅問題，即便主管機關認為碳稅影響營建成本僅0.9％，但業界實際估算，大約影響15％的成本。