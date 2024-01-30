精湛公開收購豪展普通股6.478％ 最低條件已達標

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精湛光學(2070)公告公開收購豪展醫療科技（4735）普通股之公開收購期間屆滿，公開收購條件已達成，實際成交數量2,363,175股，持股比約6.478％％，已符合公開收購豪展普通股1,838,438股(約當豪展公司於經濟部商業司商工登記資料公示查詢系統顯示民國111年6月28日最後異動日所載之已發行股份總數36,768,758股之5％)。

精湛為專業光學影像設備製造商，主應用於緊固扣件、電子元件與藥錠膠囊等檢測，並以「CCM」自有品牌行銷全球，近年來也佈局於半導體電子元件與醫療生技產業；2023年EPS0.96元，全年營收6.22億元，年增3.09％。

精湛光學先前宣布預計以每股42元公開收購豪展普通股股權，預計最低收購5％股權、最高20％股權，以收購上限數量估算，投入最高金額約3.09億元，公開收購期間為1月9日至1月29日止。

豪展專攻血壓計、耳／額溫槍等量測產品，更為全球最大體溫計品牌之一德國百靈 (Braun) 主要代工廠商；2023年前三季EPS1.61元，全年營收8.79億元，年減26.81％。

為避免經營權旁落，豪展董事會已決議2月23日召開臨時股東會，改選董事，並將辦理1,200萬股的私募案「備戰」。因豪展2月23日召開臨時股東會，1月23日為停止過戶日，精湛恐難加入此次的董事改選，且以豪展目前資本額僅3.67億來看，私募1200萬股，精湛股權後續大概也會被稀釋。