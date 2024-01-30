台北國際書展特色館揭曉 多元互動力推閱讀風氣

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2024台北國際書展將於2月20日至25日於世貿舉辦，除了文化部推出多項加碼優惠和主體國荷蘭邀請到多位重量級作家來台，各特色展館也於30日分享展區特色，希望以多元互動的規畫，吸引年輕讀者體驗閱讀。

搭配文化部推動文化幣，18歲至22歲以文化幣條碼入場便可享優待票100元，且扣款後隨即回饋同額文化幣，等於單日免費入場；18歲以下掃文化幣條碼即免費入場。此外書展現場使用文化幣消費符合項目即2點送1點。

面對如《巧連智月刊》這樣的幼兒紙本刊物面臨停刊和轉型，本次「船說—兒童主題館」策畫單位甘樂文創，執行長林峻丞便指出兒童館透過大量的現場互動體驗，如手偶DIY、錄音工作坊等，將紙本的閱讀多樣化，也希望讓孩童們彷彿航海時代的冒險手水般，體驗紙本閱讀及其延伸的趣味。

數位主題館則由貝殻放大執行長林大涵策展，以「文字遊戲：未來森林」為主題，透過體驗和文字遊戲讓讀者可以做出自己專屬的封面和故事，並上傳至數位書城，在閱讀森林中探險。

每年都是吸睛展區的「讀字公民書區」，獨立出版聯盟理事長陳夏民指出，今年以「讀字樂園」為主題希望在疫後和大家找回閱讀的趣味，因此展區復刻遊樂園的海盜船、咖啡杯、旋轉木馬等，展現獨立出版和個人的能量。讀立書店文化協會以「在場」為題，錄下書店的聲景，以聲音為媒介呈現書店的在場和不在場性，民眾也可在展場設置的電話亭錄下想對書店說的話。

文策院過去在書展呈現台漫原生網站「CCC數位平台」的成果，今年則擴大加入出版社的台漫作品，打造「台灣漫畫館」，除了CCC數位平台及金漫獎得獎作品，也集結在海外市場表現亮眼或影視改編的亮眼作品，希望台灣讀者乃至外國友人能一次看盡近年台漫成果。

本屆也首次設戶外書展市集，分別於世貿展場戶外空間，以及信義區公民會館四四南村跨區串聯，此外，也擴增直播室，將現場活動透過網路直播提供遠距讀者參與書展。