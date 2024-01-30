北市艋舺公園改造參考日本表參道 聚焦無家者共生

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台北市萬華區艋舺公園位在名剎艋舺龍山寺前，但由於老舊、使用率不佳，在加上近年成為吳家者的聚集地，因此台北市政府順應地方需求，啟動改建計畫，初步規畫以日本表參道的概念，盼透過延伸龍山寺的出入口、整合水池廣場打通中軸線，日前提送都市設計至都審會審查，後續決議該案修正後送大會審查。

艋舺公園始建於2005年初，不僅鄰近艋舺龍山寺，周遭同時也有北捷龍山寺站以及龍山文創基地，但設備老舊以及充斥著無家者的情況下，當地看起來相當蕭條；台北市府為翻轉景觀，北市公園處2021年至2023年辦理「艋舺公園景觀改善先期規畫」，11場地方共識協調與2場工作坊，並與周邊里長、議員、商圈團體、地方創生單位等42個團體、單位達成共識。

根據申設單位所提出的改造計畫，預計將調整艋舺公園的中軸線成不對稱，留存大部分迴廊結構並更新採光罩，僅拆除拆除南側部分迴廊，並移植現有植栽、種植一排楓香樹，朝表參道的概念打造，而屋頂採深色玻璃，未來可辦市集等活動。

會上多位都審委員肯定改造計畫，認為將死水一片的公園活化為有生命力的活動空間，對此案樂觀其成，但也提醒區域分配應規畫好，避免衍伸新的問題，另外也建議人行動線的遮蔭、遮雨、無障礙等應考慮其中；最終主席裁示將相關意見交由申設單位評估，計畫修改後再送大會審查。